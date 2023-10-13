السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"ثريدز" تتيح رسميا إمكانية تعديل منشوراتها

تطبيق ثريدز
تريدز
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج، أن منصة التواصل الاجتماعي النصي "ثريدز"، التي أُطلقت لمنافسة إكس (تويتر سابقًا)، حصلت على زر لتعديل المنشورات.اضافة اعلان
وباستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين تعديل منشوراتهم عدة مرات قبل مضي خمس دقائق على النشر. وفي السابق، كان عليهم حذف المنشور وإعادةُ نشرِ آخرَ عندما يريدون تصحيح خطأ أو تغيير شيء ما.

ثريدز والهواتف الذكية


وتوفر ثريدز، المدمجة في إنستجرام، زر التعديل لكل من الهواتف الذكية والويب، وهو يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من إطلاق الشبكة الاجتماعية التي تمكنت من تحقيق نجاح هائل ظفرت معه بلقب أسرع تطبيقات المستهلكين نموًا على الإطلاق، منتزعة هذا اللقب من روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT، وقد جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك في بضعة أيام فقط.

اقرأ أيضا

أقمار ستارلينك
7:26 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تقرير أمريكي يحذر: أقمار "ستارلينك" خطر على البشر

آيفون 15 - 3
6:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

كيف تتصرف مع مشكلة "آيفون" التي تحدث في منتصف الليل؟

إكس 1
5:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خلل يضرب منصة "إكس".. هل له علاقة بفلسطين؟

ايفون 15
4:12 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خلل فني جديد يصيب آيفون 15 "بينام بالليل"

اقرأ أيضا

ميزة جديدة في واتساب لإجراء المكالمات الجماعية

"ناسا" تكشف تفاصيل مثيرة عن أخطر كويكب يهدد الأرض

تسريب جديد.. السعر والمواصفات والمميزات لهاتف جوجل "Pixel 8"

لتفادي الاحتيال على حسابك البنكي.. 4 كلمات احذرها تمامًا

"مايكروسوفت" مطالبة بدفع 29 مليار دولار لهذه الجهة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ميتا تخطط لفرض رسوم شهرية على استخدام فيسبوك وإنستجرام 5:19 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

على خُطى "إكس".. فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهري في أوروبا

متحر ابل 10:12 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجددًا.. الصين تًُفاجئ "أبل" وتمنعها من عرض التطبيقات

اقرأ أيضا

هواوي
3:35 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

مضاعفة المبيعات.. خطة طموح من "هواوي" لهواتفها الذكية في 2024

يوتيوب
2:03 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

يوتيوب ينتهج سياسات جديدة لعرض الإعلانات.. ماذا عن تجربة المستخدم؟

ايلون ماسك
11:15 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بسبب أخبار التصعيد في غزة

هاتف اوبو
9:09 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هاتف جديد من "أوبو" لمنافسة هواتف سامسونج وهواوي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

F8VsZE-W8AAKH1d
11:18 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

أمطار المملكة 15
11:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

أهم 10
10:37 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم