"ثريدز" تتيح رسميا إمكانية تعديل منشوراتها

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أعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج، أن منصة التواصل الاجتماعي النصي "ثريدز"، التي أُطلقت لمنافسة إكس (تويتر سابقًا)، حصلت على زر لتعديل المنشورات. اضافة اعلان

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين تعديل منشوراتهم عدة مرات قبل مضي خمس دقائق على النشر. وفي السابق، كان عليهم حذف المنشور وإعادةُ نشرِ آخرَ عندما يريدون تصحيح خطأ أو تغيير شيء ما.





ثريدز والهواتف الذكية

وتوفر ثريدز، المدمجة في إنستجرام، زر التعديل لكل من الهواتف الذكية والويب، وهو يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من إطلاق الشبكة الاجتماعية التي تمكنت من تحقيق نجاح هائل ظفرت معه بلقب أسرع تطبيقات المستهلكين نموًا على الإطلاق، منتزعة هذا اللقب من روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT، وقد جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك في بضعة أيام فقط.