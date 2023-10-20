ثروة إيلون ماسك تخسر 16 مليار دولار لهذا السبب

تراجعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي الملياردير، إيلون ماسك، بواقع 15.9
مليار دولار، بعدما أثرت النتائج المالية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية في الربع
الثالث سلبًا على سعر السهم.
ويحتل ماسك قائمة الأغنياء في العالم بثروة تبلغ 209.8 مليار دولار، 13% من أسهم تسلا، وتأتي غالبية ثروته من شركة السيارات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم تسلا انخفض بنسبة 8.8% في التعاملات
الصباحية في نيويورك بعد أن جاءت نتائجها أقل التوقعات بالنسبة لكل من الأرباح
والمبيعات خلال الربع الثالث.
انخفاض سهم تسلا 8.8%
وفي مؤتمر عبر تقنية الفيديو عقب صدور النتائج المالية، ذكر ماسك مرارًا وتكرارًا بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على ثقة المستهلكين.
سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية أول تراجع فصلي لها في المبيعات هذا
العام، بعدما سلمت 435 ألفًا و59 سيارة، بينما انخفضت الأرباح إلى أدنى مستوى خلال
أربع سنوات بعدما خفضت الشركة مرارًا أسعار سياراتها.
انخفاض أرباح السيارات الكهربائية
ولا تزال ثروة ماسك أعلى بأكثر من 70 مليار دولار خلال عام 2023، إضافة إلى انتعاش في سعر سهم تسلا على الرغم من التدهور في العوامل الأساسية.