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صحيفة تواصل الالكترونية

ثروة إيلون ماسك تخسر 16 مليار دولار لهذا السبب

ايلون ماسك
رجل الأعمال الأمريكي الملياردير، إيلون ماسك
أ أ
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تراجعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي الملياردير، إيلون ماسك، بواقع 15.9 مليار دولار، بعدما أثرت النتائج المالية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية في الربع الثالث سلبًا على سعر السهم.اضافة اعلان
ويحتل ماسك قائمة الأغنياء في العالم بثروة تبلغ 209.8 مليار دولار، 13% من أسهم تسلا، وتأتي غالبية ثروته من شركة السيارات.


انخفاض سهم تسلا 8.8%

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم تسلا انخفض بنسبة 8.8% في التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن جاءت نتائجها أقل التوقعات بالنسبة لكل من الأرباح والمبيعات خلال الربع الثالث.
وفي مؤتمر عبر تقنية الفيديو عقب صدور النتائج المالية، ذكر ماسك مرارًا وتكرارًا بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على ثقة المستهلكين.


انخفاض أرباح السيارات الكهربائية

سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية أول تراجع فصلي لها في المبيعات هذا العام، بعدما سلمت 435 ألفًا و59 سيارة، بينما انخفضت الأرباح إلى أدنى مستوى خلال أربع سنوات بعدما خفضت الشركة مرارًا أسعار سياراتها.
ولا تزال ثروة ماسك أعلى بأكثر من 70 مليار دولار خلال عام 2023، إضافة إلى انتعاش في سعر سهم تسلا على الرغم من التدهور في العوامل الأساسية.


التفوق بهامش كبير على أغنياء العالم

وبعد فترة وجيزة من تفوق برنار أرنور، مالك مجموعة "إل في إم إتش" الفرنسية للأزياء والموضة، عليه، عاد مرة أخرى ليتربع على صدارة أغنى أغنياء العالم بهامش كبير.

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