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صحيفة تواصل الالكترونية

تيليجرام تضيف ميزة القصص إلى القنوات

تليجرام
تيليجرام
أ أ
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أعلنت منصة تيليجرام إطلاق تحديث جديد يتضمن عدة مزايا جديدة، ومنها توفير ميزة “القصص Stories” داخل القنوات.
وتعمل ميزة القصص داخل قنوات تيليجرام عبر نظام جديد يُطلَق عليه اسم “نظام التعزيزات”، حيث يستطيع مستخدمو تيليجرام المشتركين في نظام “بريميوم” منح قنواتهم المفضلة القدرة على نشر القصص عبر منحها “تعزيزات Boosts”. ويملك كل حساب مميز تعزيزاً واحداً يمكن منحه لأي قناة.اضافة اعلان

قنوات تيليجرام

وتقول المنصة عبر مدونتها الرسمية إنه كلما حازت قناة ما تعزيزات إضافية؛ ترتفع درجتها. ومع كل درجة تصل إلها القناة؛ يصبح لديها القدرة على نشر قصة إضافية خلال اليوم.

ويمكن لأصحاب الاشتراك المميز في تيليجرام نقل التعزيز الخاص بهم من قناة لأخرى بعد مرور 24 ساعة، كما يمكن لأصحاب القنوات طلب التعزيزات من المشتركين عبر رابط مخصص يمكن الحصول عليه من صفحة معلومات القناة.

وتتيح تيليجرام للمستخدمين وأصحاب القنوات إمكانية إضافة الملصقات داخل القصص للتفاعل معها عبر الضغط على تلك الملصقات، ويمكن للمستخدمين العاديين إضافة ملصق واحد، في حين يمكن للمشتركين المميزين إضافة حتى 5 ملصقات في القصة، كما يمكن إضافة مقطع أو تسجيل صوتي إلى القصص.

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