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صحيفة تواصل الالكترونية

تيك توك يختبر ميزة جديدة.. ماذا عن شراء المنتجات عبر مقاطع الفيديو؟

تيك توك وآيفون
تيك توك
أ أ
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تختبر شركة تيك توك ميزة جديدة تحدد المنتجات القابلة للشراء تلقائياً في مقاطع فيديو المنصة قبل تقديم رابط البحث عن عناصر مماثلة في متجر تيك توك.

ورصدت صحيفة بيزنس إنسايدر سابقاً اختباراً لنفس الميزة في نوفمبر الماضي، حيث تم العثور على لقطات لزر البحث عن عناصر مماثلة في TikTok Shop.اضافة اعلان

ميزة جديدة في تيك توك


وأوضحت شركة تيك توك أنها كانت تختبر الميزة مع عدد صغير من المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ولم يتم إخبار المستخدمين الذين تمت إضافة رابط منتج إلى الفيديو الخاص بهم أنه سيتم استخدامه للترويج لمتجر تيك توك.

قيمة المبيعات عبر تيك توك


وتأتي أحدث التقارير حول الميزة التجريبية بعد أشهر قليلة من إطلاق متجر تيك توك في الولايات المتحدة، والذي يسمح، من بين أمور أخرى، لمنشئي المحتوى بإضافة روابط للمنتجات من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتوضح منصة تيك توك أن العلامات التجارية تحتاج حاليا، موافقة تيك توك لوضع علامة على المنتجات في مقاطع الفيديو، لكن الميزة الجديدة لديها القدرة على توسيع روابط المنتج لجميع مقاطع الفيديو، وهو ما يمثل توسعاً كبيراً في ميزات التجارة الإلكترونية عبر تيك توك.
هذا وتستهدف منصة تيك توك 17.5 مليار دولار من المبيعات في الولايات المتحدة في عام 2024، بحسب موقع ذا فيرج.

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