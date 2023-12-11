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صحيفة تواصل الالكترونية

"تيك توك" تقعد صفقة بـ 1.5 مليار دولار لإعادة تشغيل متجرها في هذه الدولة

تيك توك
تطبيق "تيك توك"
أ أ
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قررت شركة "تيك توك" اليوم الاثنين، استثمار 1.5 مليار دولار في "قوتو"، في صفقة تسمح لتطبيق الفيديو القصير المملوك للصين، بإعادة تشغيل متجره عبر الإنترنت في إندونيسيا.اضافة اعلان

إندونيسيا تحمي شركاتها بحظر المبيعات على الإنترنت

وبهدف حماية الشركات الصغيرة من تغول عمالة التجارة الإلكترونية، حظرت إندونيسيا في سبتمبر، المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أجبر تيك توك على إغلاق أعمال التسوق عبر الإنترنت.
وتسمح الصفقة الآن باستئناف العمل في إندونيسيا "أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية لتيك توك بموجب صفقة مع قوتو، التي تمتلك منصة التسوق الاندونيسية عبر الإنترنت.

حصة مسيطرة لـ "تيك توك" في الكيان الجديد

وقالت الشركتان في بيان "كجزء من الاتفاقية، سيتم دمج أعمال توكوبيديا وتيك اندونيسيا شوب في إطار كيان بي تي توكوبيديا الحالي"، وسيكون لتيك توك حصة مسيطرة في هذا الكيان.

إلتزام "تيك توك" بدفع 1.5 مليار دولار في الكيان

وأضاف "التزمت تيك توك باستثمار 1.5 مليار دولار في الكيان الموسع بمرور الوقت، لتوفير التمويل المستقبلي الذي تحتاجه الشركة، دون تخفيف إضافي لـ قوتو.
وتعمل تيك توك و توكوبيديا وقوتو على تحويل قطاع التجارة الإلكترونية في إندونيسيا، مما يخلق الملايين من فرص العمل الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة".

نسخة تجريبية تحت إشراف المنظمين

وقالت قوتو إن الشراكة ستبدأ بنسخة تجريبية تحت إشراف المنظمين، وإنها تتوقع إغلاق الصفقة في 2024، وستطلق الحملة الأولى في إطار هذه الشراكة على كل من تيك توك و توكوبيديا الثلاثاء.
وهيمنت منصات مثل توكوبيديا و شوبي و لازادا  على سوق التجارة الإلكترونية في إندونيسيا لسنوات، لكن تيك توك شوب اكتسب حصة سوقية كبيرة منذ إطلاقه في .2021

تنظيم منصات التجارة الإلكترونية

وجاء الحظر الإندونيسي على مبيعات وسائل التواصل الاجتماعي بعد تزايد الدعوات لتنظيم منصات التجارة الإلكترونية.
واشتكى البائعون غير المتصلين بالإنترنت من أن سبل عيشهم مهددة بسبب المنتجات الرخيصة التي يتم بيعها عبر الإنترنت.

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