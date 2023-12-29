تيك توك تصدم مستخدمي آيفون ثم تعتذر لهم عن خطأ كبير

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اعترفت تيك توك بخطأ في ظهور النافذة المنبثقة التي تطلب من مستخدمي آيفون إدخال رمز مرور الهاتف عند فتح تطبيق التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





خطأ تيك توك



منصات التواصل الاجتماعي



وقال متحدث باسم الشركة إن مطالبة مستخدمي نظام التشغيل iOS برمز المرور تعد بمنزلة خطأ ناتج عن تحديث بدأنا تقديمه في الولايات المتحدة بالشراكة مع شريكنا الأمني في الولايات المتحدة. أثرت هذه المشكلة في عدد صغير من الأشخاص، وقد انتهت المشكلة، ولن يرى الأشخاص النافذة المنبثقة من الآن فصاعدًا.وأضاف المتحدث ان نظام التشغيل iOS يستخدم رمز المرور للمساعدة في التحقق من هوية المستخدم، ولم تتمكن تيك توك ولا شريكها الأمني الأمريكي من جمع رموز مرور iOS الخاصة بالأشخاص أو الوصول إليها.وبدأت التقارير بخصوص النافذة المنبثقة بالظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا الشهر، ومن ضمنها منصة ريديت.وكتب أحد مستخدمي منصة ريديت: “بدأ تطبيق تيك توك بطريقة عشوائية بطلب رمز مرور آيفون عند فتح التطبيق. أستطيع الضغط على زر “إلغاء” الموجود في الجهة السفلية من أجل فتح التطبيق والوصول إلى الخلاصة. ما الذي يجب علي فعله بهذا الشأن؟ أنا قلق بشأن ذلك نوعًا ما”.