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صحيفة تواصل الالكترونية

تيك توك تحذف نصف مليون فيديو خلال 10 أيام.. ما الأمر؟

تيك توك
تيك توك
أ أ
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أقدمت منصة "تيك توك" على حذف أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقت ثمانية آلاف بث مباشر مرتبطة بما يدور حاليا في فلسطين.

تيك توك تحذف 500 ألف فيديو:

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يأتي هذا بعد أيام من تحذير الاتحاد الأوروبي الذي ذكّر الشركة بالتزامها محاربة المحتوى غير القانوني، بحسب ادعائه.

وأوضحت المنصة في مدونتها اليوم الأحد أنه منذ 7 أكتوبر قمنا بحذف أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقنا ثمانية آلاف بث مباشر في المنطقة المتضررة، لانتهاك قواعدنا.


يذكر أن بروكسل ذكّرت الخميس الماضي شبكة التواصل الاجتماعي الصينية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بالتزامها محاربة "المحتوى غير القانوني" و"المعلومات الكاذبة"، تطبيقا لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون في رسالة إلى رئيس "تيك توك" شو زي تشو "لديكم التزام خاص بالحماية من المحتوى العنيف ... الذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع على منصتكم دون أي إجراءات أمنية معينة".

وتابعت "تيك توك" في مدوّنتها "حشدنا على الفور موارد مهمة لتنفيذ سياساتنا ضد العنف، بما فيها مركز قيادة يجمع أعضاء رئيسيين في فريقنا العالمي المؤلف من 40 ألف متخصص في مجال الأمن".

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