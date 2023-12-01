توقعات بنمو قطاع الطباعة في المملكة إلى 265 مليون ريال في 2024

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توقعت مؤشراتٌ لإحدى الشركات الرائدة في صناعة الطابعات المتطورة، نمو قطاع الطباعة في المملكة، مضيفة أنه سيصل إلى 265 مليون ريال بحلول عام 2024. اضافة اعلان





إطلاق طابعات متعددة الوظائف في المملكة



عدد المؤسسات الصفيرة والمتوسطة 1.2 مليون



تحقيق مزايا أفضل على صعيد جودة الصورة



أسواق المملكة مهمة لشركات التقنيات الحديثة



وكشفت إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطابعات المتطورة عن أحدث الابتكارات في صناعة الطابعات اليابانية، وإطلاق طابعات متطورة متعددة الوظائف للمرة الأولى في المملكة.وتوقعت تنامي الطلب على مثل هذه الطابعات المتطورة، من جانب المؤسسات الحكومية وقطاعات الصحة والتعليم، والضيافة، والفندقة، وغيرها.وأضافت أن هذا سيكون مدعومًا بانتعاش وتعاف قوي، ووصول عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالي إلى 1.2 مليون مؤسسة.هذا إلى جانب دلائل نمو أخرى تتمثل في افتتاح المزيد من المؤسسات والمكاتب، مما سيرفع الطلب على أعمال الطباعة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 8% خلال السنوات الأربع القادمة.بالإضافة إلى جانب القدرة على تحقيق مزايا أفضل على صعيد جودة الصورة، والدقة والفعالية التشغيلية والاستدامة البيئية، وستمكن العميل في النهاية من الحصول على خدمات طباعة متكاملة.وبين المختص في الحلول المكتبية والطباعة مجدي عبد الرحمن، أن السوق السعودية مع تطورها باتت في تسارع مستمر ونمو في بيئة الاعمال.وظهور الحاجة في فعالية تدفقات العمل بصورة أكبر مما أسهم في إدخال التقنيات بصورة أكبر إلى المملكة.وقال مدير عام شركة فوجي كريس دارنلي، إن أسواق المملكة تعد سوقًا مهمة بالنسبة للتقنيات الحديثة، وهي المكان المفضل لجميع الشركات المعنية بالتطوير والتحديث.وأن الشراكات الناجحة في السوق السعودية، هي التي تشجع على الابتكار واستقطاب التقنيات، وبالتالي الإسهام في تطوير بيئة الأعمال والتحول التقني الذي ركزت عليه رؤية المملكة 2030