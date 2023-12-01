الجمعة، 17 جمادى الأولى 1445 ، 01 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات بنمو قطاع الطباعة في المملكة إلى 265 مليون ريال في 2024

الطباعة
الطباعة في المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقعت مؤشراتٌ لإحدى الشركات الرائدة في صناعة الطابعات المتطورة، نمو قطاع الطباعة في المملكة، مضيفة أنه سيصل إلى 265 مليون ريال بحلول عام 2024.اضافة اعلان

إطلاق طابعات متعددة الوظائف في المملكة

وكشفت إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطابعات المتطورة عن أحدث الابتكارات في صناعة الطابعات اليابانية، وإطلاق طابعات متطورة متعددة الوظائف للمرة الأولى في المملكة.
وتوقعت تنامي الطلب على مثل هذه الطابعات المتطورة، من جانب المؤسسات الحكومية وقطاعات الصحة والتعليم، والضيافة، والفندقة، وغيرها.

عدد المؤسسات الصفيرة والمتوسطة 1.2 مليون

وأضافت أن هذا سيكون مدعومًا بانتعاش وتعاف قوي، ووصول عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالي إلى 1.2 مليون مؤسسة.
هذا إلى جانب دلائل نمو أخرى تتمثل في افتتاح المزيد من المؤسسات والمكاتب، مما سيرفع الطلب على أعمال الطباعة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 8% خلال السنوات الأربع القادمة.

تحقيق مزايا أفضل على صعيد جودة الصورة

بالإضافة إلى جانب القدرة على تحقيق مزايا أفضل على صعيد جودة الصورة، والدقة والفعالية التشغيلية والاستدامة البيئية، وستمكن العميل في النهاية من الحصول على خدمات طباعة متكاملة.
وبين المختص في الحلول المكتبية والطباعة مجدي عبد الرحمن، أن السوق السعودية مع تطورها باتت في تسارع مستمر ونمو في بيئة الاعمال.
وظهور الحاجة في فعالية تدفقات العمل بصورة أكبر مما أسهم في إدخال التقنيات بصورة أكبر إلى المملكة.

أسواق المملكة مهمة لشركات التقنيات الحديثة

وقال مدير عام شركة فوجي كريس دارنلي، إن أسواق المملكة تعد سوقًا مهمة بالنسبة للتقنيات الحديثة، وهي المكان المفضل لجميع الشركات المعنية بالتطوير والتحديث.
وأن الشراكات الناجحة في السوق السعودية، هي التي تشجع على الابتكار واستقطاب التقنيات، وبالتالي الإسهام في تطوير بيئة الأعمال والتحول التقني الذي ركزت عليه رؤية المملكة 2030

اقرأ أيضا

الذكاء الاصطناعي
6:36 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

هل مهنتك معرضة للخطر؟.. الروبوتات تطيح بشاغلي هذه الوظائف وتحل مكانهم

واتساب
2:44 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

واتساب يطلق ميزة "الرمز السري" للمحادثات الأكثر خصوصية.. إليك كيفية استخدامها

هاتف آيفون 14
2:16 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

"الحربي" لمستخدمي هواتف آيفون: حدثوا نظام التشغيل حالاً (فيديو)

ويندوز 11
1:49 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

مايكروسوفت تختبر ميزة لتوفير الطاقة في ويندوز 11

اقرأ أيضا

أمازون تطلق روبوت دردشة جديد لمنافسة ChatGPT

دراسة تحذر: الأجهزة المنتجة بعد 2014 يمكن اختراقها عبر هذه التقنية

قلق علمي.. صواريخ "سبيس إكس" تحدث "ثقوبا حمراء" في السماء

رئيس جوجل السابق: الذكاء الاصطناعي يعرض البشرية للخطر خلال 5 سنوات

عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

Redmi Watch 4
4:05 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تقيس معدل ضربات القلب.. شاومي تكشف عن ساعتها الذكية ريدمي Watch 4

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
9:18 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

ميزة "مسافة الشاشة" في أبل تحمي عينيك من أضرار الهاتف

واتساب
8:50 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد حذفها لأسباب أمنية .. "واتساب" يعيد ميزة مهمة

متصفح سامسونج إنترنت
3:58 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الثالث من حيث الانتشار.. إطلاق متصفح سامسونج إنترنت لحواسيب ويندوز

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
6:05 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وبشرى بشأن رحلات الطيران الداخلية

مزارع سمكية
5:06 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 شروط للترخيص والرقابة على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة

الضمان الاجتماعي المطور
4:07 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

نمر - طعام
3:49 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

شيء لا يُصدق.. فهد مفترس يشارك شبانًا بالمملكة طعام العشاء (فيديو)

نزاهة
3:02 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. "نزاهة": توقيف 146 مواطنًا ومقيمًا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
2:07 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

دعاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة لأهالي غزة (فيديو)