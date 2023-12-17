تنتهك الخصوصية.. جوجل توقف هذه الخاصية لملايين المستخدمين

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أعلنت عملاق التكنولوجيا "جوجل"، أنها ستبدأ في إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط على الإنترنت اعتبارًا من 4 يناير المقبل. اضافة اعلان

وتختار "جوجل" بشكل عشوائي 1% من مستخدمي جوجل كروم حول العالم – حوالي 30 مليون شخص – ليكونوا أول من يستخدم ميزة تسمى "الحماية من التتبع".

وتهدف الخطوة للحد من استخدام المواقع الإلكترونية لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لتتبع المستخدمين أثناء تصفحهم، لعرض الإعلانات ذات الصلة.

ويأتي ذلك في إطار اختبار حلول Google's Privacy Sandbox من جوجل التي تم تقييمها على آخر الأخبار في منشور مدونة جوجل.





ماذا يعني إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط على الإنترنت؟



التخلص التام من استخدام ملفات تعريف الارتباط



ميزة الحماية من التتبع



استبدال ملفات تعريف الارتباط بنظام جديد



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إذا كنت أحد الأشخاص الذين تم اختيارهم عشوائيًا للحماية من التتبع في 4 يناير، فسوف ترى إشعارًا على متصفح جوجل كروم على سطح المكتب أو المتصفح.وسيكون نصها كما يلي: "أنت من أوائل الأشخاص الذين جربوا ميزة الحماية من التتبع، والتي تمنع المواقع من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لتتبعك أثناء التصفح".سيتم التغيير تلقائيًا، لذا أثناء تصفحك للإنترنت، سيتم تقييد ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية افتراضيًا، مما يحد من القدرة على تتبعك عبر المواقع المختلفة.ويمكن لأي شخص يريد استمرار ملفات تعريف الارتباط على متصفح جوجل كروم لأي سبب من الأسباب إعادة تمكينها من خلال النقر على أيقونة العين في شريط البحث، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".لكن حتى إذا لم تختر هذه الميزة، فإن أيام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية على جوجل كروم تكون معدودة.وتخطط جوجل للتخلص التدريجي التام من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية عند وصول ميزة "الحماية من التتبع" لجميع المستخدمين في النصف الثاني من عام 2024.ووصفت "جوجل" الحماية من التتبع بأنها "إنجاز رئيسي"؛ في مبادرتها التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وتهدف إلى "إنشاء تقنيات تحمي خصوصية الأشخاص عبر الإنترنت".وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بتحسين الخصوصية على الإنترنت، فإن العمل لا ينتهي أبدًا''.وتابعت: 'لهذا السبب، نواصل في جوجل كروم الاستثمار في الميزات التي تحمي بياناتك وتوفر المزيد من التحكم في كيفية استخدامها. يتضمن ذلك اتخاذ خطوات للحد من القدرة على تتبع نشاطك عبر مواقع الإنترنت المختلفة".وقالت "جوجل": "في 4 يناير، سنبدأ باختبار ميزة "الحماية من التتبع"، وهي ميزة جديدة تحد من التتبع عبر المواقع من خلال تقييد الوصول إلى موقع الويب إلى ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية بشكل افتراضي.'وأشارت إلى أن ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية كانت "جزءًا أساسيًا من الويب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود" - ولكن يُنظر إليها على أنها تدخل في الخصوصية لأنها تسرب نشاطنا عبر الإنترنت إلى المعلنين.وأوضحت أن ميزة "الحماية من التتبع" تستهدف ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، والتي يتم وضعها على جهاز المستخدم بواسطة مواقع إلكترونية أخرى غير تلك التي يزورها المستخدم - عادةً من خلال وكالات الإعلان الرقمية.ويتم إنشاء ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث عندما يزور المستخدم موقع إنترنت يتضمن عناصر من مواقع أخرى، مثل صور أو إعلانات الطرف الثالث.وهي تتناقض مع ملفات تعريف الارتباط للطرف الأول، والتي يتم تعيينها بواسطة الموقع الذي يزوره المستخدم وغالبًا ما تكون مفيدة، لأنها تتيح للمتصفح تذكر معلومات المستخدم المهمة.وتخطط جوجل لاستبدال ملفات تعريف الارتباط بنظام جديد يقيد مشاركة البيانات داخل مؤسستها، وهو ما تقول إنه أفضل لخصوصيتنا.وبشكل أساسي، سيتعين على المعلنين سؤال جوجل كروم عن نوع المواضيع التي يرغبون في تصفحها - مثل الموضة أو الطعام أو السفر - بدلاً من الوصول المباشر إلى بيانات التصفح الخاصة بنا.لكن الأمر لا يخلو من الجدل، حيث يخشى معلنون من أن التغيير سيزيد من هيمنة جوجل على سوق الإعلان عبر الإنترنت.وقال المعلنون إن فقدان ملفات تعريف الارتباط في المتصفح الأكثر شيوعًا في العالم سيحد من قدرتهم على جمع المعلومات لتخصيص الإعلانات ويجعلها تعتمد على قواعد بيانات مستخدمي جوجل.وتخضع خطط جوجل لحظر ملفات تعريف الارتباط لجميع المستخدمين في عام 2024 لمعالجة مخاوف مكافحة الاحتكار التي أثارتها هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة.وقال الرئيس التنفيذي السابق للهيئة التنظيمية، أندريا كوسيلي، إنها ستراقب "عن كثب" ما يحدث. على عملاق وادي السيليكون و"ليس لدينا أي أوهام بأن عملنا قد تم إنجازه".