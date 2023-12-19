تمهيدًا للتواصل مع الفضائيين.. علماء يزعمون التحدث مع "حوت" لمدة 20 دقيقة

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قال علماء إنهم تمكنوا من إجراء محادثة مدتها 20 دقيقة مع الحوت الأحدب في جنوب شرق ألاسكا.

وادعى باحثون من معهد (SETI - البحث عن الذكاء خارج الأرض) وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، أن حوتًا يبلغ من العمر 38 عامًا يُدعى "توين" تحدث إليهم من خلال الرد على "مكالمة اتصال" مسجلة مسبقًا. اضافة اعلان





أول اتصال من نوعه بين البشر والحيتان



ماذا قال العلماء عن حديثهم إلى الحوت؟



التحدث مع الكائنات الفضائية .



الاستماع لإشارات الراديو التي تصل إلى الأرض



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ويعد هذا أول اتصال من نوعه بين البشر والحيتان بلغتهم الخاصة، وفقًا للفريق، فيما يقول الباحثون إنه يمهد الطريق للتفاعلات مع الكائنات الفضائية في المستقبل.وأبحر الباحثون بقارب قبالة سواحل ألاسكا، وقاموا بتشغيل ما يسمى "مكالمة الاتصال" في المحيط لمعرفة ما إذا كانت أي حيتان ستستجيب.واستهدف العلماء من معهد (SETI) بحث إمكانية التواصل مع الحيتان على أمل تطوير "مرشحات الذكاء"، كجزء من البحث عن حياة خارج الأرض.وقاموا ببث نوع مما يسمى بمكالمات التحية "whup/throp"، عبر مكبرات الصوت تحت الماء. وعندها اقترب الحوت "توين" من القارب ورد بمكالمة تحية خاصة به.والأهم من ذلك أن العلماء وجدوا أن الحوت كان يغير وتيرة مكالماته استجابةً لآراء الباحثين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وفقا للمؤلفة الرئيسية، الدكتورة بريندا ماكووان من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، فإن "هذا السلوك المتطابق يظهر أن الحوت كان منخرطًا في نوع من المحادثة التفاعلية مع المكالمة المسجلة".وقال الدكتور ماكوان: "نعتقد أن هذا هو أول تبادل تواصلي من نوعه بين البشر والحيتان الحدباء بلغة الحدباء".وفي ورقتهم البحثية، تشير الدكتورة بريندا والمؤلفون المشاركون إليها إلى أن الحوت توين كان مدفوعًا للرد من خلال "الإثارة وربما بداية الانفعالات".وأشاروا إلى أن هذا النوع من "التزامن السلوكي" هو نوع من "التزامن السلوكي". الذي يظهره الحوت يرتبط بالترابط والتماسك الجماعي، مما يشير إلى أنه كان منخرطًا بنشاط في تبادل التواصل.ويقول العلماء، إن الهدف النهائي ليس التحدث مع الحيتان، بل مع أشكال الحياة الأكثر غرابة.وفي غياب أي كائنات فضائية، يأمل الباحثون في استخدام الحيتان لتطوير استراتيجيات التواصل غير البشري.وتعتبر الحيتان الحدباء وكيلًا فضائيًا جيدًا بسبب ذكائها العالي للغاية وقدرتها على التواصل.وتحتوي أدمغتها الضخمة على مناطق كبيرة لمعالجة المعلومات السمعية، وتسمح لها البيئة المائية ببث الإشارات عبر مسافات شاسعة.وقال الدكتور فريد شارب من مؤسسة ألاسكا للحيتان: "الحيتان الحدباء ذكية للغاية، ولديها أنظمة اجتماعية معقدة، وتصنع الأدوات - شباكًا من الفقاعات لصيد الأسماك - وتتواصل على نطاق واسع مع كل من الأغاني والمكالمات الاجتماعية".ويمهد ذلك لإمكانية أن يتمكن العلماء يومًا ما من فهم الاتصالات الصادرة عن الكائنات الفضائية.وقال الدكتور لورانس دويل من معهد SETI: "بسبب القيود الحالية على التكنولوجيا، فإن الافتراض المهم للبحث عن الذكاء خارج الأرض هو أن الكائنات الفضائية ستكون مهتمة بإجراء اتصالات وبالتالي استهداف أجهزة الاستقبال البشرية".وفي السابق، حاول الباحثون بمعهد SETI العثور على حياة خارج كوكب الأرض من خلال الاستماع إلى إشارات الراديو التي تصل إلى الأرض، اعتقادًا منهم بأن الحضارة الفضائية المتقدمة للغاية قد تكون مهتمة بالتواصل مع الكواكب الأخرى، وبالتالي سترسل المعلومات في نبضات عالية الطاقة.وتركز هذا مؤخرًا على نظرية مفادها أنه قد يكون هناك منارة نابضة بالقرب من مركز درب التبانة تبث معلومات من الكائنات الفضائية.ونظرًا لعدم وجود طريقة للمعرفة كيفية تواصل الكائنات الفضائية، يركز الباحثون على تطوير أدوات للبحث عن إشارات الذكاء آملين التواصل في يوم ما مع الكائنات الفضائية.