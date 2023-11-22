تُمهّد لإرسال البشر إلى المريخ.. الأرض تتلقى رسالة من مسافة 16 مليون كلم

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تمكنت مركبة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من إرسال شعاع ليزر من ما وراء القمر إلى الأرض، قاطعة مسافة 16 مليون كيلومتر في غضون 50 ثانية فقط. اضافة اعلان

وفي إنجاز من شأنه أن يغير كيفية تواصل المركبات الفضائية، أرسل المركبة "سايكي" الرسالة التاريخية من الفضاء إلى جنوب كاليفورنيا الأسبوع الماضي.





إرسال رواد فضاء إلى المريخ



الضوء الأول



القفزة العملاقة التالية للبشرية



وتعد تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق (DSOC) خطوة كبيرة نحو إرسال رواد فضاء إلى المريخ، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وانطلقت المركبة "سايكي" غير المأهولة إلى الفضاء في أكتوبر، في مهمة تهدف إلى استكشاف أكبر مذنب مملوء بالمعادن بين المريخ والمشتري في حزام الكويكبات في عام 2028.وتعد الرسالة التي استقبلها تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في سان دييجو، أبعد اتصال بصري على الإطلاق، وفقًا لوكالة "ناسا".وتحقق ما أطلق عليه خبراء الفضاء "الضوء الأول" في وقت مبكر من يوم 14 نوفمبر عندما نجح جهاز الإرسال والاستقبال عالي التقنية الخاص بالليزر في الوصول إلى منشأة أخرى تابعة لوكالة "ناسا" بولاية كاليفورنيا.وبعد الارتباط بمنشأة مختبر الدفع النفاث خارج لوس أنجلوس، أصبح الليزر قادرًا بعد ذلك على تركيز مساره بدقة باتجاه الجنوب إلى سان دييجو.ويعد هذا خطوة مفيدة في الاقتراب من استكشافات الفضاء السحيق شخصيًا، وفقًا لمدير العروض التكنولوجية في "ناسا"، ترودي كورتيس.وقال كورتيس، إن الخطوة "تمهد الطريق نحو اتصالات ذات معدل بيانات أعلى قادرة على إرسال معلومات علمية وصور عالية الوضوح وبث الفيديو لدعم القفزة العملاقة التالية للبشرية: إرسال البشر من الأرض إلى المريخ".ويعتقد الباحثون أيضًا أنهم عثروا على اللبنات الأساسية للحياة على المريخ.وقالت ميرا سرينيفاسان، قائدة عمليات تجربة الاتصال العميق من الفضاء (DSOC): "لقد كان تحديًا هائلاً، ولدينا الكثير من العمل للقيام به، ولكن لفترة قصيرة، تمكنا من إرسال واستقبال وفك تشفير بعض البيانات".وأوضحت أن "الهدف النهائي هو نقل بيانات أكبر 100 مرة من أنظمة الترددات الراديوية المتطورة للغاية المستخدمة في الاختبار. وبمجرد تحقيق ذلك، لن تكون وكالة ناسا قادرة على مساعدة المهام البشرية والروبوتية فحسب، بل سترسل أيضًا أدوات عالية الدقة إلى الفضاء السحيق للدراسة".وقال الدكتور جيسون ميتشل، مدير قسم تقنيات الاتصالات والملاحة المتقدمة في "ناسا": "يعد الاتصال البصري نعمة للعلماء والباحثين الذين يريدون دائمًا المزيد من مهماتهم الفضائية، وسيمكنهم من استكشاف الإنسان للفضاء السحيق".وأشار إلى أن "المزيد من البيانات يعني المزيد من الاكتشافات".