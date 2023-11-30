تقيس معدل ضربات القلب.. شاومي تكشف عن ساعتها الذكية ريدمي Watch 4

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كشفت شاومي عن ساعتها الذكية الجديدة ريدمي وتش 4 (Redmi Watch 4)، التي تأتي خلفًا للجيل الثالث السابق من الساعة مع تحسينات متعددة.

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ريدمي وتش 4 مقاومة للماء



وتأتي ساعة شاومي الجديدة بتصميم مربع الشكل بهيكل مُحسن مصنوع من الألمنيوم، مع زر جانبي دوّار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتدعم الساعة ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68، حيث يمكنها الصمود تحت الماء حتى 50 مترًا.

شاشة مميزة في ريدمي وتش 4



وتحمل السماعة شاشة مميزة من نوع أمولِد بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، كما هو الحال في الهواتف الذكية التقليدية، من أجل تشغيل الواجهة والتأثيرات الحركية بسلاسة، وهو بدقة 390 450 بكسل، مع معدل سطوع يصل إلى 600 شمعة، تجعل استخدام الساعة مناسبًا أثناء النهار، كما تعتمد الساعة على تقنية LTPO من أجل توفير طاقة البطارية.

مراقبة معدل ضربات القلب



وبالنسبة للمزايا التي توفرها الساعة، فهي قادرة على مراقبة معدل ضربات القلب، وتحتوي على مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى قدرتها على تعقب النوم وتحليل البيانات الحيوية لتحديد مستوى الضغط العصبي، والتنبؤ بأوقات الدورة الشهرية للإناث.

150 وضعًا رياضيًا



وتدعم الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، كما تحتوي على نظام تحديد المواقع GPS من أجل التدريبات الخارجيةوتحتوي ساعة ريدمي Watch 4 على بطارية تبلغ سعتها 470 ميلي أمبير، وتزعم شاومي أنها تدوم حتى 20 يومًا مع الاستخدام العادي.

سعر ساعة ريدمي وتش 4

وتدعم الساعة تقنية الاتصال القريب المدى NFC وبلوتوث 5.3، وستكون الساعة متاحة للشراء بسعر يعادل 70 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

