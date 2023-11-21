الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقنية مذهلة.. جهاز صغير يراقب تنفس الرئتين ونبض القلب من داخل الجسم

Tiny-device-can-monitor-vital-signs-from-inside-the-body
الجهاز يسهل إنقاذ الحالات الطارئة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف باحثون عن تقنية جديدة يمكنها مراقبة العلامات الحيوية للشخص بأمان من داخل الجسم.
ويعمل جهاز (VM) الذي يمكن ابتلاعه مثل الحبوب عن طريق تتبع الاهتزازات الصغيرة في الجسم المرتبطة بتنفس الرئتين ونبض القلب.اضافة اعلان
ويمكن للجهاز اكتشاف ما إذا كان الشخص قد توقف عن التنفس، مما يمنحه القدرة على تقديم معلومات في الوقت الفعلي عن المرضى المعرضين لخطر الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، حسبما أفاد باحثون مؤخرًا في مجلة "ديفايس".

طريقة أيسر في متابعة الحالات الطبية 


وقال الباحث الرئيسي جيوفاني ترافيرسو، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى بريجهام والنساء ببوسطن، إن "القدرة على تسهيل التشخيص ومراقبة العديد من الحالات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى يمكن أن توفر للمرضى سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية ودعم العلاج". 
وأشار الباحثون إلى أن الجهاز القابل للهضم أسهل في الاستخدام لأنه لايتطلب إجراءً جراحيًا، على عكس أجهزة تنظيم ضربات القلب.
والعديد من هذه الأجهزة قيد التطوير. واستخدم الأطباء كاميرات بحجم حبة الدواء لإجراء عمليات تنظير القولون، والتي تتطلب عادةً التخدير في المستشفى.
وقال الباحث المشارك بنجامين بليس، شركة سيليرو، وهي شركة مطورة للأجهزة الطبية مقرها في ماساتشوستس: "إن فكرة استخدام جهاز قابل للهضم هي أن الطبيب يمكنه أن يصف هذه الكبسولات، وكل ما يحتاج المريض إلى فعله هو ابتلاعها". 
وأضاف: "لقد اعتاد الناس على تناول الحبوب، وتكاليف استخدام الأجهزة القابلة للهضم أقل بكثير من تكاليف الإجراءات الطبية التقليدية".

اختبار عمل الجهاز 

واختبر الباحثون الجهاز عن طريق وضعه في معدة الخنازير المخدرة. ثم أُعطيت جرعة من الفنتانيل تسببت في توقفها عن التنفس، على غرار ما يحدث للإنسان عند تناول جرعة زائدة.
وقامت الحبة بقياس معدل التنفس ونبهت الباحثين الذين تمكنوا من عكس الجرعة الزائدة.
وخضع الجهاز أيضًا لاختبارات بشرية، حيث ابتلعه الأشخاص الذين تم تقييمهم لانقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم. 
وابتلع عشرة مرضى يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، الجهاز في جامعة وست فرجينيا. وقال الباحثون إنه اكتشف متى توقف تنفسهم، وقام بمراقبة معدل التنفس بدقة إجمالية تبلغ 93%.

مراقبة ضربات القلب بدقة

كما قام الجهاز أيضًا بمراقبة معدل ضربات القلب بدقة لا تقل عن 96%، وتم إخراجه بأمان من قبل المشاركين في غضون أيام قليلة.
وقال الباحث المشارك علي رضائي، عالم الأعصاب في معهد روكفلر لعلم الأعصاب بجامعة وست فرجينيا: "كانت دقة هذه التسجيلات وارتباطها ممتازين مقارنة بالدراسات السريرية القياسية الذهبية التي أجريناها في مختبرات النوم لدينا".
وأضاف: "إن القدرة على مراقبة الإشارات الحيوية الحرجة من المرضى عن بعد دون أسلاك أو خيوط أو حاجة إلى فنيين طبيين تفتح الباب لمراقبة المرضى في بيئاتهم الطبيعية مقابل العيادة أو المستشفى".
ويستمر عمل الجهاز عبر الجسم خلال يوم واحد تقريبًا، لكن ترافيرسو قال إنه يمكن إجراء تعديلات من شأنها أن تسمح له بالمراقبة على المدى الطويل.

اقرأ أيضا

مايكروسوفت كوبلت
12:26 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

مايكروسوفت تطرح أداة الذكاء الاصطناعي copilot لأجهزة ويندوز 10

وكالة ناسا
12:21 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تُمهّد لإرسال البشر إلى المريخ.. الأرض تتلقى رسالة من مسافة 16 مليون كلم

قرص T5 EVO من سامسونج
4:08 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

مفاجأة سامسونج.. إنتاج أكبر قرص محمول في الأسواق (تفاصيل)

social-media-
9:33 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

دراسة: 50% من الشباب استخدموا برامج التواصل الذكية العام الماضي

اقرأ أيضا

أمر لا يصدق.. "آيفون" يساعدك على غسل ملابسك!

تحذير من "سدايا" حول البيانات المسجلة على جهاز طفلك

"واتساب" تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم

باستخدام الذكاء الاصطناعي .. شخص يوثق طريقة شراء البضائع من البقالة

بدلا من 24 ساعة.. إنستجرام يختبر ميزة لإبقاء القصص لمدة أسبوع

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الهواتف الذكية
8:24 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

تعرف على طريقة إلغاء حظر رقم على موبايلك بهواتف الأيفون

صاروخ - القمر
4:35 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

كشف لغز الصاروخ الذي اصطدم بالقمر

رواد الفضاء على سطح القمر
12:24 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

هل يستعمر البشر المريخ؟.. سيناريوهات تحذر من مخاطر كارثية: "الفضاء فظيع"

واتساب 2
4:48 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

"واتساب" تطرح 4 تصنيفات جديدة لعرض الحالات المختلفة داخل التطبيق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى