تقنية مذهلة.. جهاز صغير يراقب تنفس الرئتين ونبض القلب من داخل الجسم

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كشف باحثون عن تقنية جديدة يمكنها مراقبة العلامات الحيوية للشخص بأمان من داخل الجسم.

ويعمل جهاز (VM) الذي يمكن ابتلاعه مثل الحبوب عن طريق تتبع الاهتزازات الصغيرة في الجسم المرتبطة بتنفس الرئتين ونبض القلب. اضافة اعلان

ويمكن للجهاز اكتشاف ما إذا كان الشخص قد توقف عن التنفس، مما يمنحه القدرة على تقديم معلومات في الوقت الفعلي عن المرضى المعرضين لخطر الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، حسبما أفاد باحثون مؤخرًا في مجلة "ديفايس".





طريقة أيسر في متابعة الحالات الطبية



اختبار عمل الجهاز



مراقبة ضربات القلب بدقة



وقال الباحث الرئيسي جيوفاني ترافيرسو، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى بريجهام والنساء ببوسطن، إن "القدرة على تسهيل التشخيص ومراقبة العديد من الحالات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى يمكن أن توفر للمرضى سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية ودعم العلاج".وأشار الباحثون إلى أن الجهاز القابل للهضم أسهل في الاستخدام لأنه لايتطلب إجراءً جراحيًا، على عكس أجهزة تنظيم ضربات القلب.والعديد من هذه الأجهزة قيد التطوير. واستخدم الأطباء كاميرات بحجم حبة الدواء لإجراء عمليات تنظير القولون، والتي تتطلب عادةً التخدير في المستشفى.وقال الباحث المشارك بنجامين بليس، شركة سيليرو، وهي شركة مطورة للأجهزة الطبية مقرها في ماساتشوستس: "إن فكرة استخدام جهاز قابل للهضم هي أن الطبيب يمكنه أن يصف هذه الكبسولات، وكل ما يحتاج المريض إلى فعله هو ابتلاعها".وأضاف: "لقد اعتاد الناس على تناول الحبوب، وتكاليف استخدام الأجهزة القابلة للهضم أقل بكثير من تكاليف الإجراءات الطبية التقليدية".واختبر الباحثون الجهاز عن طريق وضعه في معدة الخنازير المخدرة. ثم أُعطيت جرعة من الفنتانيل تسببت في توقفها عن التنفس، على غرار ما يحدث للإنسان عند تناول جرعة زائدة.وقامت الحبة بقياس معدل التنفس ونبهت الباحثين الذين تمكنوا من عكس الجرعة الزائدة.وخضع الجهاز أيضًا لاختبارات بشرية، حيث ابتلعه الأشخاص الذين تم تقييمهم لانقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم.وابتلع عشرة مرضى يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، الجهاز في جامعة وست فرجينيا. وقال الباحثون إنه اكتشف متى توقف تنفسهم، وقام بمراقبة معدل التنفس بدقة إجمالية تبلغ 93%.كما قام الجهاز أيضًا بمراقبة معدل ضربات القلب بدقة لا تقل عن 96%، وتم إخراجه بأمان من قبل المشاركين في غضون أيام قليلة.وقال الباحث المشارك علي رضائي، عالم الأعصاب في معهد روكفلر لعلم الأعصاب بجامعة وست فرجينيا: "كانت دقة هذه التسجيلات وارتباطها ممتازين مقارنة بالدراسات السريرية القياسية الذهبية التي أجريناها في مختبرات النوم لدينا".وأضاف: "إن القدرة على مراقبة الإشارات الحيوية الحرجة من المرضى عن بعد دون أسلاك أو خيوط أو حاجة إلى فنيين طبيين تفتح الباب لمراقبة المرضى في بيئاتهم الطبيعية مقابل العيادة أو المستشفى".ويستمر عمل الجهاز عبر الجسم خلال يوم واحد تقريبًا، لكن ترافيرسو قال إنه يمكن إجراء تعديلات من شأنها أن تسمح له بالمراقبة على المدى الطويل.