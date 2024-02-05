تقنية فريدة.. إطلاق شواحن سريعة لهواتف الآيفون

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كشفت شركة بلكين، ولأول مرة، عن مجموعة من الشواحن اللاسلكية BoostCharge Pro الجديدة، التي تعتمد على تقنية الشحن اللاسلكي Qi2 وMagSafe، وتتوافر في إصدارات مختلفة لشحن جهازين أو أكثر في نفس الوقت. اضافة اعلان





تقنية جديدة لشحن الآيفون



شحن ثلاثة أجهزة بوقت واحد



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحن 2 في 1 اللاسلكي BoostCharge Pro الجديد يعتمد على تقنية Qi2المغناطيسية، ويتوفر باللونسن الأسود والأبيض.وتتيح لوحة الشحن Qi2 المسطحة إمكانية شحن هاتف ذكي متوافق مثل آيفون 15 وسماعة رأس متوافقة مثل سماعة الرأس اللاسلكية AirPods بقدرة تصل إلى 15 وات أو 5 وات، بالإضافة إلى توافر منفذ USB-C لشحن الساعة الذكية آبل ووتش أو أي جهاز آخر بقدرة 5 وات.ويعتمد الشاحن 3 في 1 اللاسلكي BoostCharge Pro الجديد على تقنية Qi2 المغناطيسية ويستخدم منفذ USB-C لتوصيل الساعة الذكية آبل ووتش، وبالتالي فإنه يتم استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد لشحن ثلاثة أجهزة من آبل أو من أي شركات أخرى في نفس الوقت.أما الشاحن 2 في 1 اللاسلكي BoostCharge Pro المزود بتقنية MagSafe فيتيح إمكانية شحن جهازين في نفس الوقت، وإلى جانب خيار الشحن لهواتف آيفون المتوافقة مع تقنية MagSafe أو أي جهاز آخر متوافق يوفر الشاحن الجديد وظيفة StandBy الجديدة، كما يمكن شحن ساعة آبل ووتش بقدرة 5 وات.