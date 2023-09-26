تقنية سويسرية جديدة تُحوّل الهواء إلى وقود للطائرات

توصل علماء سويسريون من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ إلى تقنية
لتحويل الهواء إلى وقود للطائرات محايد كربونيًا، مما يساعد في الحد من ظاهرة
الاحتباس الحراري.
وقدم العلماء وصفًا تفصيليًا للتشغيل الناجح لمحطة وقود أبراج الطاقة الشمسية المتكاملة بمنشأة في إسبانيا، ونشروها في مجلة جول خلال العام الماضي (2022).
وأظهر العمل على تحويل الهواء إلى وقود للطائرات، أن تحويل مركبين شائعين
في الموقع، هما: ثاني أكسيد الكربون والماء إلى "كيروسين شمسي" يمكن
استعماله لتشغيل الطائرات.
كيروسين شمسي لتشغيل الطائرات
واعتبر العلماء المنتج وقودًا محايدًا كربونيًا، لأن حرقه لا يتسبب في التلوث الكربوني الحابس للحرارة، كما حدث في بداية العملية.
وجرت عملية تحويل الهواء إلى وقود للطائرات على النحو التالي: ركز حقل
مرايا "هيليوستات" لتتبع ضوء الشمس بشكل مكثف على برج للطاقة الشمسية،
وسحب النظام ثاني أكسيد الكربون والماء من الهواء إلى مفاعل شمسي على البرج.
تحول الهواء إلى وقود للطائرات
بعد ذلك، استعمل المفاعل الشمسي الحرارة المركزة لتقسيم العناصر وإعادة خلطها وتحويلها إلى "غاز اصطناعي"، وحوّلت المعالجة المتكررة هذا الخليط إلى كيروسين كوقود.