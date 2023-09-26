الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تقنية سويسرية جديدة تُحوّل الهواء إلى وقود للطائرات

تقنية سويسرية
تقنية سويسرية جديدة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توصل علماء سويسريون من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ إلى تقنية لتحويل الهواء إلى وقود للطائرات محايد كربونيًا، مما يساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.اضافة اعلان
وقدم العلماء وصفًا تفصيليًا للتشغيل الناجح لمحطة وقود أبراج الطاقة الشمسية المتكاملة بمنشأة في إسبانيا، ونشروها في مجلة جول خلال العام الماضي (2022).


كيروسين شمسي لتشغيل الطائرات

وأظهر العمل على تحويل الهواء إلى وقود للطائرات، أن تحويل مركبين شائعين في الموقع، هما: ثاني أكسيد الكربون والماء إلى "كيروسين شمسي" يمكن استعماله لتشغيل الطائرات.
واعتبر العلماء المنتج وقودًا محايدًا كربونيًا، لأن حرقه لا يتسبب في التلوث الكربوني الحابس للحرارة، كما حدث في بداية العملية.


تحول الهواء إلى وقود للطائرات

وجرت عملية تحويل الهواء إلى وقود للطائرات على النحو التالي: ركز حقل مرايا "هيليوستات" لتتبع ضوء الشمس بشكل مكثف على برج للطاقة الشمسية، وسحب النظام ثاني أكسيد الكربون والماء من الهواء إلى مفاعل شمسي على البرج.
بعد ذلك، استعمل المفاعل الشمسي الحرارة المركزة لتقسيم العناصر وإعادة خلطها وتحويلها إلى "غاز اصطناعي"، وحوّلت المعالجة المتكررة هذا الخليط إلى كيروسين كوقود.


مكثف مكافئ على مبنى جامعي

وبنى العلماء النموذج التجريبي للبرج على مصفاة تكرير صغيرة موجودة مسبقًا على السطح، وفي تلك التجربة، أثبت العلماء فكرتهم باستعمال مكثف مكافئ على مبنى جامعي في مدينة زيوريخ.

اقرأ أيضا

هاتف آيفون 15 برو ماكس
3:58 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

معركة البطارية.. جالاكسي إس 23 ألترا أم آيفون 15 برو ماكس؟ (فيديو)

وكالة ناسا
12:28 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مهمة مصيرية لسكان الأرض.. تفاصيل الرحلة إلى "أخطر كويكبات" النظام الشمسي

الهواتف الذكية
11:38 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

باستخدام تطبيقات لا تتوقعها.. كيف تعرف هوية المتصل المجهول؟

آيفون 15 - 3
6:10 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

منها زيادة درجات الحرارة.. 3 مشاكل فنية خطيرة في "آيفون 15"

اقرأ أيضا

فشل "آيفون 15 برو ماكس" في اختبار الكسر.. تعرف على السبب

شكوى من آيفون 15 برو: لونه يتغير .. وآبل ترد: أنتم السبب

"يوتيوب" تضيف تقنية الذكاء الاصطناعي إلى خدمة "شورتس"

الأمن السيبراني يدعو مستخدمي منتجات "أبل" إلى تحديثها لهذا السبب

بإمكانات هائلة.. تعرف على جميع أسعار "آيفون 15" في المملكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

تليجرام
1:05 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

تيليجرام تضيف ميزة القصص إلى القنوات

عينة بينو
9:07 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

أسرع من الرصاصة.. مركبة فضائية في طريقها إلى الأرض على متنها "شحنة ثمينة"

حساب-المواطن-1
5:15 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

هل تشمل دفعة أكتوبر الدعم الإضافي؟.. رد من حساب المواطن

شعار فيس بوك الجديد
5:08 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

مفاجأة مدوية.. تغيير شعار "فيسبوك"!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:05 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. اختبار ‫القدرة المعرفية وعشرات الوظائف بـ"الطاقة"

08-0ظ
1:59 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

1-336
1:56 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حبس "خطّابة" كويتية 6 أشهر.. نصبت على راغبي الزواج واستولت على أموالهم

عسير
1:45 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بقيمة 240 مليار ريال.. ثروات وكنوز هائلة في عسير تعزز الصناعة الوطنية

شاب الإسلام
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

فيديو مؤثر.. الشاب "الشيطان" الذي اشتهر بإلحاده يعلن إسلامه

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي