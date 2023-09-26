تقنية سويسرية جديدة تُحوّل الهواء إلى وقود للطائرات

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توصل علماء سويسريون من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ إلى تقنية لتحويل الهواء إلى وقود للطائرات محايد كربونيًا، مما يساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. اضافة اعلان

وقدم العلماء وصفًا تفصيليًا للتشغيل الناجح لمحطة وقود أبراج الطاقة الشمسية المتكاملة بمنشأة في إسبانيا، ونشروها في مجلة جول خلال العام الماضي (2022).





كيروسين شمسي لتشغيل الطائرات





تحول الهواء إلى وقود للطائرات





مكثف مكافئ على مبنى جامعي



وأظهر العمل على تحويل الهواء إلى وقود للطائرات، أن تحويل مركبين شائعين في الموقع، هما: ثاني أكسيد الكربون والماء إلى "كيروسين شمسي" يمكن استعماله لتشغيل الطائرات.واعتبر العلماء المنتج وقودًا محايدًا كربونيًا، لأن حرقه لا يتسبب في التلوث الكربوني الحابس للحرارة، كما حدث في بداية العملية.وجرت عملية تحويل الهواء إلى وقود للطائرات على النحو التالي: ركز حقل مرايا "هيليوستات" لتتبع ضوء الشمس بشكل مكثف على برج للطاقة الشمسية، وسحب النظام ثاني أكسيد الكربون والماء من الهواء إلى مفاعل شمسي على البرج.بعد ذلك، استعمل المفاعل الشمسي الحرارة المركزة لتقسيم العناصر وإعادة خلطها وتحويلها إلى "غاز اصطناعي"، وحوّلت المعالجة المتكررة هذا الخليط إلى كيروسين كوقود.وبنى العلماء النموذج التجريبي للبرج على مصفاة تكرير صغيرة موجودة مسبقًا على السطح، وفي تلك التجربة، أثبت العلماء فكرتهم باستعمال مكثف مكافئ على مبنى جامعي في مدينة زيوريخ.