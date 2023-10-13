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صحيفة تواصل الالكترونية

تقرير أمريكي يحذر: أقمار "ستارلينك" خطر على البشر

أقمار ستارلينك
أقمار ستارلينك
أ أ
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حذر تقرير لإدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة من أن حطام أقمار "ستارلينك" الصناعية التي أطلقها رجل الأعمال إيلون ماسك، قد يهدد البشر بحلول عام 2035.اضافة اعلان
وتوقعت الهيئات التنظيمية في تحليل مؤلف من 35 صفحة، أن 28 ألف قطعة خطرة من الأقمار الصناعية التي تخرج من مدارها يمكن ألا تحترق بالكامل عند عودتها على مدار الـ 12 عامًا القادمة.

42 ألف قمر من أقمار ستارلينك

ويخطط ماسك لإطلاق ما لا يقل عن 42 ألف قمر صناعي من أقمار ستارلينك في المدار في السنوات القادمة، وهو عدد أكبر من نظيره لأية شركة أخرى.
ووفقًا للتقرير، فإن أقمار ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس" ستمثل أكثر من 85% من المخاطر المتوقعة على الأشخاص على الأرض والطيران من الحطام المتساقط في الإطار الزمني.
لكن شركة "سبيس إكس" فندت تقرير إدارة الطيران الفيدرالية المقدم إلى الكونجرس الأمريكي.
وأرسلت خطابًا إلى إدارة الطيران الفيدرالية تطالب فيه بتصحيح التقرير لتصحيح "التقييمات غير الدقيقة في ما يتعلق بستارلينك".

رد شركة سبيس إكس

ووصف المهندس الرئيسي لشركة "سبيس إكس"، ديفيد جولدستين، التحليل بأنه "غير معقول وغير مبرر وغير دقيق" في رسالة إلى إدارة الطيران الفيدرالية والكونجرس.
وقال إن التقرير يعتمد على "تحليل معيب للغاية"، وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن إن".
وجاء في الرسالة: "لكي نكون واضحين، تم تصميم وبناء أقمار سبيس إكس الصناعية بحيث تختفي تماما أثناء إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي أثناء التخلص منها في نهاية الحياة، وهي تفعل ذلك".
وانتقدت الشركة أيضًا، شركة أيروسبيس، وهي منظمة غير ربحية قامت بتجميع البيانات، لعدم اتصالها بـ"سبيس إكس" للحصول على مزيد من المعلومات.

إخراج 325 قمرًا صناعيًا من مدار ستارلينك

وتشير الرسالة أيضًا إلى أنه تم إخراج 325 قمرًا صناعيًا من مدار ستارلينك منذ فبراير 2020، ولم يتم العثور على أي حطام.
وإلى جانب الخسائر البشرية المحتملة، يحذر التقرير من أن السفر الجوي قد يتعرض للتهديد أيضًا بسبب سقوط الحطام الفضائي.
وجاء في التقرير أن احتمال وقوع حادث إسقاط طائرة (المحدد في التقرير على أنه اصطدام بجسم يسقط طائرة) في عام 2035 سيكون 0.0007 سنويا.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" أقمار ستارلينك الصناعية في مايو 2019، حيث أرسلت أكثر من 5000 جسم إلى الفضاء.
وتخطط الشركة لنشر 12 ألف قمر صناعي، وهو هدف يمكن رفعه إلى 42 ألفًا.
وأقمار ستارلينك هي أقمار صناعية منخفضة المدار توفر إنترنت ببيانات غير محدودة وسرعات نطاق عريض سريعة. كما توفر الأقمار الصناعية للمستخدمين خيارات إنترنت ثابتة أو محمولة مقابل سعر باهظ. 

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