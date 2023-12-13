تفاصيل مدهشة.. ابتكار لامثيل له يقرأ الأفكار ويحولها إلى كلمات!

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طور العلماء، أول تقنيه من نوعها في العالم لقراءة الأفكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يترجم الموجات الدماغية إلى نص قابل للقراءة. اضافة اعلان

وتستخدم التقنية خوذة مغطاة بمستشعر تراقب نشاطًا كهربائيًا محددًا في الدماغ أثناء تفكير مرتديها، وتحولها إلى كلمات.





طفرة في رعاية مرضى السكتة الدماغية والشلل



ترجمة موجات EEG إلى كلمات



تكنولوجيا ترجمة إشارات الدماغ



تفاصيل التجربة



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وقال فريق من جامعة التكنولوجيا في سيدني رائد في هذه التقنية، إنها يمكن أن تُحدث طفرة في رعاية المرضى الذين باتوا غير قادرين على التحدث بسبب السكتة الدماغية أو الشلل.ويظهر مقطع فيديو توضيحي، شخصًا يفكر في جملة معروضة على الشاشة، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بفك شفرات الأفكار، وجاءت النتائج متطابقة تمامًا تقريبًا.ويعتقد الفريق أيضًا، أن الابتكار سيسمح بالتحكم السلس في الأجهزة، مثل الأطراف الإلكترونية والروبوتات، مما يسمح للبشر بإعطاء التوجيهات بمجرد التفكير فيها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال الباحث الرئيس، البروفيسور سي تي لين: "يمثل هذا البحث جهدًا رائدًا في ترجمة موجات EEG الخام مباشرة إلى اللغة، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال".وأضاف: "إنه أول من قام بدمج تقنيات التشفير المنفصلة في عملية الترجمة من الدماغ إلى النص، مما يقدم نهجًا مبتكرًا لفك التشفير العصبي".وأشار إلى أن "التكامل مع نماذج اللغة الكبيرة يفتح أيضًا آفاقًا جديدة في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي".وكانت التكنولوجيا السابقة لترجمة إشارات الدماغ إلى اللغة تتطلب إما إجراء عملية جراحية لزرع أقطاب كهربائية في الدماغ، مثل شريحة "نيورالينك"، التي طورتها شركة أمريكية للتكنولوجيا العصبية أسسها إيلون ماسك.أو المسح باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أمر مهم ومكلف ويصعب استخدامه في الحياة اليومية.لكن التكنولوجيا الجديدة تستخدم خوذة بسيطة فوق الرأس لقراءة ما يفكر فيه الشخص.ولاختبار التكنولوجيا، أجرى فريق الباحثين تجارب شملت 29 مشاركًا عُرضت عليهم جملة أو عبارة على الشاشة وكان عليهم التفكير في قراءتها.ثم عرض نموذج الذكاء الاصطناعي ما ترجمه من الموجات الدماغية للموضوع.وفي أحد الأمثلة، طلب من المشارك أن يفكر، "مساء الخير!" أتمنى أنك تبلي جيدًا. سأبدأ بكوب من الكابتشينو، من فضلك، مع جرعة إضافية من الإسبريسو.ثم أظهرت الشاشة "تفكير" الذكاء الاصطناعي، وعرضت رده: "بعد الظهر!" انت بخير؟ كابتشينو، شوت إكسترا. إسبرسو.'ووفقًا للفريق، فإن درجة دقة الترجمة تبلغ حاليًا حوالي 40%، لكنه يواصل عمله لتعزيز هذه النسبة إلى 90%.