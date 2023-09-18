تفاصيل مبادرة المملكة لتطوير خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إطلاق مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بهدف سد الفجوة الرقمية عالميًا. اضافة اعلان

وتهدف المبادرة - التي أُعلن عنها ضمن الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة "SDG Digital" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك – إلى إيجاد حلول مبتكرة تسخر خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية للإسهام في تحدي سد الفجوة الرقمية عالميًا.





الدور القيادي والريادي للمملكة



مخرجات المبادرة:



وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن إطلاق المبادرة يأتي تأكيدًا للدور القيادي والريادي للمملكة في تسخير خدمات الاتصالات والفضاء والتقنية لخدمة البشرية.ويسعى الحدث الرقمي للتنمية المستدامة "SDG Digital" إلى تسليط الضوء على البيانات والتقنيات الرقمية، ودورها المهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول 2030، وأهمية توجيه التقنيات الرقمية للإسهام في مواجهة التحديات المستجدة.-تقييم الفجوة الرقمية العالمية.-تطوير نموذج تعاون مشترك بين مختلف أصحاب المصلحة.-تحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي والحلو المملكنة.-خارطة طريق لسد الفجوة الرقمية عالميًا.