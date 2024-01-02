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صحيفة تواصل الالكترونية

تفاصيل الأزمة بين "تيك توك" ومستخدمي آيفون

تيك توك وآيفون
أزمة "تيك توك" و "الآيفون
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ادعت تيك توك وجود خطأ في ظهور النافذة المنبثقة التي تطلب من مستخدمي آيفون إدخال رمز مرور الهاتف عند فتح تطبيق التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

اعتراف "تيك توك" بخطأ في نظام تشغيلها

وقال متحدث باسم الشركة: "تعد مطالبة مستخدمي نظام التشغيل iOS برمز المرور بمنزلة خطأ ناتج عن تحديث بدأنا تقديمه في الولايات المتحدة بالشراكة مع شريكنا الأمني في الولايات المتحدة.
وأثرت هذه المشكلة في عدد صغير من الأشخاص، وقد انتهت المشكلة، ولن يرى الأشخاص النافذة المنبثقة من الآن فصاعدًا".

فشل تيك توك وشريكها الأمني في حل المشكلة

وأضاف المتحدث: "يستخدم نظام التشغيل iOS رمز المرور للمساعدة في التحقق من هوية المستخدم، ولم تتمكن تيك توك ولا شريكها الأمني الأميركي من جمع رموز مرور iOS الخاصة بالأشخاص أو الوصول إليها".
وبدأت التقارير بخصوص النافذة المنبثقة بالظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا الشهر، ومن ضمنها منصة ريديت.

المستخدمون قلقون من عشوائية "تيك توك"

وكتب أحد مستخدمي منصة ريديت: "بدأ تطبيق تيك توك بطريقة عشوائية بطلب رمز مرور آيفون عند فتح التطبيق.
أستطيع الضغط على زر "إلغاء" الموجود في الجهة السفلية من أجل فتح التطبيق والوصول إلى الخلاصة، ما الذي يجب علي فعله بهذا الشأن؟ أنا قلق بشأن ذلك نوعًا ما".

الصين تجمع معلومات المستخدمين

واقترح العديد من مستخدمي منصة ريديت تحديث التطبيق أو حذفه وإعادة تثبيته، مع أن هذه الحلول لم تنفع، وما زال التطبيق يعرض النافذة المنبثقة.
وقال آخرون مازحين إن الصين هي التي تحاول جمع معلومات الأشخاص، وذلك بالنظر إلى أن تيك توك مملوكة لشركة بايت دانس الصينية.

النافذة تظهر لمستخدمي آيفون دون الأندرويد

ووفقًا لمنصة تيك توك، فإن النافذة المنبثقة كانت مجرد خطأ ويجب ألا تظهر بعد الآن لمستخدمي آيفون، في حين لم تظهر النافذة المنبثقة لمستخدمي أندرويد.
ويدعم تطبيق تيك توك مفاتيح المرور، التي تتيح لك تسجيل الدخول إلى حسابك من آيكلاود باستخدام ميزة تعرف الوجه أو ميزة تعرف اللمس.

وصول المحتالين إلى التطبيقات الحساسة في آيفون

ولا تطلب التطبيقات عادةً رمز مرور الهاتف، لذا كانت النافذة المنبثقة مربكة للمستخدمين. ويأتي ذلك وسط موجة حديثة من سرقات أجهزة آيفون، التي شهدت وصول المحتالين إلى التطبيقات الحساسة.
وبحسب ما ورد، تعتزم أبل إضافة خيار جديد لحماية الأجهزة المسروقة مع نظام التشغيل iOS 17.3 من أجل معالجة هذه المشكلة.

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