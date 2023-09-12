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تغييرات هائلة في الطريق.. جوجل تواجه أول اتهام بالاحتكار منذ عقود

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جوجل
أ أ
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بعد ثلاث سنوات من رفع وزارة العدل دعوى قضائية ضدها، تواجه عملاق التكنولوجيا "جوجل" اليوم الثلاثاء، اتهامات باحتكار الإعلانات الرقمية.اضافة اعلان
وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تتعلق بمكافحة الاحتكار، منذ أكثر من عقدين.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن العاصمة نحو ثلاثة أشهر، وسيستمع إليها القاضي أميت ميهتا الذي سيصدر حكمًا نهائيًا دون هيئة محلفين.

غرامات هائلة وإعادة هيكلة محتملة 

وتواجه "جوجل" غرامات هائلة وإعادة هيكلة محتملة قد تغير العديد من الميزات المألوفة لمحرك البحث الشهير.
وتتهم الحكومة الأمريكية، "جوجل" بأنها حاولت سحق منافسيها الصغار من خلال توقيع اتفاقيات حصرية مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين - مثل أبل وسامسونج وموزيلا وفايرفوكس - لجعلها تظهر في المقدمة عند البحث على الإنترنت.
وتزعم الدعوى أيضًا أن عملاق الإنترنت استحوذ على العديد من منافسيه في مجال الإعلانات الرقمية، وأنه أجبر الناشرين والمعلنين على استخدام منتجاته، بينما عمل أيضًا على تشويه سمعة أي منتجات منافسة ظلت في السوق، مثل "دوك دوك جو".
ومن المتوقع أن يشهد ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" المالكة لـ "جوجل"، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين كبار آخرين في مجال التكنولوجيا، بما فيهم نائب الرئيس الأول للخدمات في شركة آبل، إيدي كوي.

آثار عميقة على مستقبل الإنترنت

ووفقًا لوكالة "يو بي آي"، فإن المحاكمة ستترك آثارًا عميقة على مستقبل الإنترنت، ومن المرجح أن تغير الطريقة التي يمكن بها لشركات التكنولوجيا إجراء صفقات تجارية تؤثر في النهاية على شريحة واسعة من السكان الذين أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على الإنترنت.
وتعود القضية إلى أكتوبر 2020 - الأشهر الأخيرة من حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وزعم المدعي العام آنذاك ويليام بار أن جوجل قد أثرت نفسها من خلال الصفقات التي جعلت محرك البحث الخاص بها هو المتصفح الافتراضي لملايين الأجهزة المحمولة والمنصات الأخرى.
وقال بار آنذاك: "تضرب هذه الدعوى القضائية جوهر قبضة جوجل على الإنترنت بالنسبة لملايين المستهلكين والمعلنين والشركات الصغيرة ورجال الأعمال الأمريكيين الخاضعين لمحتكر غير قانوني".

10 مدعين و35 ولاية

وانضم إلى هذه القضية أكثر من عشرة مدعين عامين ومجموعة من 35 ولاية رفعت قضايا منفصلة لمكافحة الاحتكار في وقت سابق من هذا العام.
وزعمت في المستندات المقدمة إلى المحكمة أن جوجل "استخدمت وسائل مانعة للمنافسة واستبعادية وغير قانونية للقضاء على أي تهديد أو تقليله بشدة" لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي".
وكان من المتوقع أن يقول المدعون الفيدراليون إن "جوجل" سعت إلى التغلب على أي تحديات تواجه وجودها في كل مكان والحفاظ على مكانتها كمحرك البحث الرائد في العالم مع مليارات المستخدمين يوميًا.
وكتبت وزارة العدل في شكواها الأولية: "قبل عقدين من الزمن، أصبحت جوجل محبوبة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة متعثرة ذات طريقة مبتكرة للبحث في الإنترنت الناشئة. لقد انتهى جوجل منذ فترة طويلة".
وتسيطر "جوجل"، وهي شركة عملاقة متعددة الجنسيات تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار، على نحو 90 في المئة من سوق محركات البحث في الولايات المتحدة.

رد محامي جوجل

وقال كينت ووكر، أحد كبار المحامين في جوجل ورئيس الشؤون العالمية، في بيان: "الناس لا يستخدمون جوجل لأنهم مضطرون إلى ذلك، إنهم يستخدمونه لأنهم يريدون ذلك. من السهل تبديل محرك البحث الافتراضي الخاص بك - لقد تجاوزنا عصر الاتصال الهاتفي بالإنترنت والأقراص المضغوطة منذ فترة طويلة".

وكانت المرة الأخيرة التي تمت فيها إحالة قضية مكافحة الاحتكار إلى المحاكمة في عام 1998، عندما أُدينت شركة مايكروسوفت بانتهاك قوانين المنافسة من خلال تجميع منتجاتها المختلفة لإجبار المستهلكين على شراء حزمة برامجها بالكامل.

وقالت ريبيكا هاو ألينسوورث، الأستاذة في كلية فاندربيلت للحقوق: "كانت تلك القضية تتعلق بمنصة تكنولوجية احتكارية وفازت الحكومة. وهكذا، نظر الجميع إلى ذلك باعتباره نوعًا من المخطط لكيفية تطبيق القوانين ضد عمالقة التكنولوجيا الحاليين".

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