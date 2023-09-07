تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

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يستعد تطبيق المراسلات المشفرة "واتساب" لإجراء بعض التغييرات الرئيسة على منصته، وسط تقارير عن وصول ميزات التصميم الجديدة إلى آيفون وآندرويد. اضافة اعلان

إذ تزعم مصادر مطلعة، أن التطبيق يمكن أن يخضع لعملية تجديد كاملة في الأشهر المقبلة. مع سلسلة من تعديلات التصميم قيد التنفيذ.

ووفقًا للتسريبات؛ فإن التعديلات المرتقبة تشمل الألوان المجددة والأزرار الجديدة.





التغييرات تعتمد على نوع الجهاز



وبحسب موقع "ABetaInfo" المتخصص في متابعة أخبار "واتساب"، فإن هذه التغييرات قد تختلف اعتمادًا على الجهاز الذي تمتلكه.وفي الوقت نفسه، يقال إن مرشحات المحادثة تعد جزءًا من اختبارات كل من "أندرويد" و"آيفون. حيث يستطيع المستخدمون تصنيف الرسائل إلى "الكل" و"غير مقروءة" و"شخصية" و"أعمال".وكتب موقع "WABetaInfo": "يسعدنا جدًا أن نعلن أن واتساب يعمل أخيرًا على تحسين واجهة التطبيق من خلال إعادة التصميم".وأضاف: "تتضمن إعادة التصميم أزرارًا مُجددة لشريط التنقل. مما سيجعل الواجهة أكثر حداثة. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم واتساب أيضًا إضافة صف مرشح يسمح للمستخدمين بفرز محادثاتهم باستخدام مرشحين: المحادثات الشخصية والمحادثات التجارية".





اختبار الميزات الجديدة على واتساب بيتا



وفي حين أن العديد من الميزات لا تزال في مراحل التطوير، تزعم المصادر أنه يتم اختبار بعضها على واتساب بيتا–برنامج يسمح للمستخدمين بتجربة الميزات قبل إصدارها على نطاق أوسع.وتشير الصور أيضًا إلى أنه تم اختبار الألوان الجديدة على نطاق أوسع على إصدارات آي أو إس من واتساب. مع تبديل الإشعارات والطوابع الزمنية وعلامات التبويب من اللون الأزرق إلى ظل أكثر ملاءمة للعلامة التجارية باللون الأخضر، وفق صحيفة "ديلي ميل".





اختبار الشكل الجديد



وفي الوقت نفسه، يقال إن ما يسمى باختبار آندرويد 2.23.18.18 قام بتجربة عنوان قائمة مع اسم التطبيق باللون الأخضر في الأعلى.وقد بحثت اختبارات أخرى أيضًا في خيارات الحسابات المتعددة أيضًا، مما يعني أن ملفات التعريف المتعددة ستعمل على جهاز واحد في المستقبل.وإذا كان هذا صحيحًا، فإنه سيجعل واتساب يتماشى مع "تويتر"، أو "إكس". والذي يسمح أيضًا للمستخدمين بالتبديل بين الحسابات المختلفة في غضون ثوانٍ.