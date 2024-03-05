تغريم شركة آبل ملياري دولار.. تعرف على السبب!

أ أ

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه تم تغريم شركة أبل 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) على خلفية ممارسات تنافسية غير عادلة، تتعلق بخدمة البث لديها "وذلك في أعقاب شكوى من شركة سبوتيفاي.



تغريم شركة أبل



معاملات البيع



وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر في مؤتمر صحافي، إن مستخدمي أجهزة آبل في الاتحاد الأوروبي "لم يكن في استطاعتهم القيام بخيار حر بشأن من أين وكيف يمكنهم شراء اشتراكات البث، وبأي سعر يتم ذلك."وتتعلق الغرامة بقيام آبل بتقاضي رسوم بنسبة 30% من الشركات مقابل المبيعات التي تتم عبر تطبيقات تعمل على نظام تشغيل أي أو إس بأجهزة آبل.ويتعين على الشركات التي تريد تجنب الرسوم، وتقديم أسعار أقل، إتمام معاملات البيع خارج التطبيق.كذلك حظرت آبل الشركات من استخدام تطبيق "آي أو إس"، لإبلاغ المستخدمين بشأن الأسعار أو تقديم رابط لصفحة التسجيل، حسبما قالته المفوضية.على سبيل المثال، تبيع شركة سبوتيفاي الاشتراكات من خلال موقعها الإلكتروني، وليس عبر تطبيقها على نظام "آي أو إس" للتشغيل الموجود في أجهزة آبل.وجاء في بيان المفوضية "خلصت المفوضية إلى أن آبل فرضت قيوداً على مطوري التطبيق لمنعهم من إخبار مستخدمي نظام "آي أو إس" بشأن خدمات الاشتراك البديلة والأرخص المتاحة خارج التطبيق".