الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تغريم شركة آبل ملياري دولار.. تعرف على السبب!

شركة أبل
شركة أبل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه تم تغريم شركة أبل 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) على خلفية ممارسات تنافسية غير عادلة، تتعلق بخدمة البث لديها "وذلك في أعقاب شكوى من شركة سبوتيفاي.اضافة اعلان

تغريم شركة أبل

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت  فيستاجر في مؤتمر صحافي، إن مستخدمي أجهزة آبل في الاتحاد الأوروبي "لم يكن في استطاعتهم القيام بخيار حر بشأن من أين وكيف يمكنهم شراء اشتراكات البث، وبأي سعر يتم ذلك."
وتتعلق الغرامة بقيام آبل بتقاضي رسوم بنسبة 30% من الشركات مقابل المبيعات التي تتم عبر تطبيقات تعمل على نظام تشغيل أي أو إس بأجهزة آبل.

معاملات  البيع

ويتعين على الشركات التي تريد تجنب الرسوم، وتقديم أسعار أقل، إتمام معاملات البيع خارج التطبيق.
كذلك حظرت آبل الشركات من استخدام تطبيق "آي أو إس"، لإبلاغ المستخدمين بشأن الأسعار أو تقديم رابط لصفحة التسجيل، حسبما قالته المفوضية.
على سبيل المثال، تبيع شركة سبوتيفاي الاشتراكات من خلال موقعها الإلكتروني، وليس عبر تطبيقها على نظام "آي أو إس" للتشغيل الموجود في أجهزة آبل.
وجاء في بيان المفوضية "خلصت المفوضية إلى أن آبل فرضت قيوداً على مطوري التطبيق لمنعهم من إخبار مستخدمي نظام "آي أو إس" بشأن خدمات الاشتراك البديلة والأرخص المتاحة خارج التطبيق".

اقرأ أيضا

تحذير.. الرد على الأرقام المجهولة في واتساب يعرضك لهذه الكارثة

مجموعة stc تُطلق هوية صندوق الاستثمار الجريء

احذر من وضعه في الأرز.. كيف يمكنك تجفيف هاتفك؟

منصة إكس تُطلق ميزة البث المباشر في المساحات الصوتية.. تعرف على مزاياها

الكشف عن أسرع طريقة للطباعة ثلاثية الأبعاد لعيون اصطناعية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد 10:13 م الأحد، 25 فبراير 2024

احذف هذا التطبيق من هاتفك فوراً.. ثغرة تسرب بياناتك (فيديو)

تحديث تطبيق أبل 2:55 ص الجمعة، 23 فبراير 2024

تحديث جديد من أبل يعالج مشكلة تقنية في آيفون

فيسبوك 1:32 ص الإثنين، 19 فبراير 2024

فيسبوك يكشف عن حيلة جديدة لخفض تكلفة منشورات آبل

20242141743474536B 9:22 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

أبل تحذف تطبيقا يستهدف بيانات وبرامج المستخدمين