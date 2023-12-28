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تعطل منبه آيفون 15 عن العمل.. تعرف على السبب

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
آيفون
أ أ
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شكا عدد من عملاء شركة آبل، على موقع ريديت، من مشاكل في المنبه الخاص بأجهزة آيفون 15 الخاصة بهم، وأكدوا أنه لا يعمل في الكثير من الأحيان.

مشكلة تعطل منبه آيفون 15اضافة اعلان


ووفقا للخبراء، يبدو أن المشكلة ترجع إلى ميزة غير معروفة في نظام التشغيل iOS 17 تدعى "ميزات الانتباه"، وتتداخل مع تنبيهات تطبيق الساعة.

وللتأكد من تشغيل المنبه، كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل "ميزات الانتباه" في إعدادات جهاز آيفون الخاص بك.

أيضا يمكن العثور على هذه الميزة في مكانين، أحدهما هو خيار ميزة “التعرف على الوجه والانتباه”، والآخر موجود ضمن القسم الفرعي “التحكم الصوتي” في إعدادات إمكانية الوصول.

العديد من الحلول لحل مشكلة منبه آيفون


واقترح عدد من مستخدمي آيفون أيضاً العديد من الحلول الأخرى، إذا لم ينجح إيقاف تشغيل "ميزات الانتباه"، بما في ذلك إيقاف تشغيل وضع الاستعداد على أجهزة آيفون الحديثة. تعمل هذه الميزة، المضافة إلى نظام iOS 17، على تحويل هاتفك إلى شاشة ذكية أثناء الشحن، عندما يتم توصيل الهاتف وتشغيله على جانبه، ستعرض الشاشة واجهة قابلة للتخصيص تتضمن عادةً ساعة.

لإلغاء تنشيط وضع الاستعداد، انتقل إلى الإعدادات وانتقل إلى قائمة الاستعداد. من هناك، يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل ميزة الاستعداد والتأكد من انطلاق المنبهات في الوقت المحدد، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

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