الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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تعرف على مميزات أداة "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" الجديدة

مايكروسوفت كوبلت
أداة مايكروسوفت 365 كوبايلوت
أ أ
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تعتزم شركة مايكروسوفت، إطلاق المساعد الافتراضي (مايكروسوفت 365 كوبايلوت)، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

إطلاق المساعد الافتراضي "مايكروسوفت 365 كلوبايلوت

وتشير التقارير الواردة من الشركة إلى أن الإداة الجديدة أُنشئت باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة من أوبن إيه.آي.
وتعد "مايكروسوفت 365 كلوبايلوت" الأداة المساعدة الجديدة في برامج أوفيس ومايكروسوفت 365، والتي تتضمن برامج وورد وأوتلوك وتيمز.

تلخيص صندوق البريد الوارد

وبدأت مايكروسوفت في نوفمبر، بيع (كوبايلوت) مقابل 30 دولارًا شهريًا، ويمكن للأداة الجديدة تلخيص صندوق البريد الوارد أو إنشاء شرائح عرض تقديمي.
يأتي هذا في ظل سعي مايكرسوفت إلى تشجيع عدد أكبر من المطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي.

رفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

وتجري الشركة اختبارات تجريبية لرفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين مجتمعها من المطورين، وتعتزم نشر هذه الميزة على نطاق أوسع بين فرقها لأول مرة.
وتضافرت استثمارات الشركة وشراكتها مع أوبن إيه.آي، مطورة روبوت الدردشة الذائع الصيت (تشات جي.بي.تي).

نمو أعمال الحوسبة دفعت مايكروسوفت للصدارة

هذا بالإضافة إلى النمو المطّرد لأعمال الحوسبة السحابية، في الارتقاء بمايكروسوفت إلى صدارة الشركات الأعلى قيمة عالميًا متخطية أبل.

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