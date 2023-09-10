تعرف على مزايا تطبيق مدير الملفات Files

حدد الخبير التقني محمد القرني، بعض مزايا تطبيق مدير الملفات، أو Files أو الملفات الموجود في كل جهاز .
وأضاف القرني، عبر حسابه في منصة إكس "هناك بعض المزايا متأكد البعض ما يعرفها، وإليكم بعض مزايا تطبيق الملفات كالتالي:
أهم مزايا تطبيق مدير الملفات
- مسح المستندات ضوئيًا :
قم بإنشاء ملفات PDF من الورق الفعلي عن طريق النقر على النقاط الثلاث في الزاوية واضغط فوق (مسح المستندات) بعد ذلك تقدر تمسح المستندات ضوئيًا باستخدام الكاميرا وحفظها بتنسيق PDF
- حذف صفحات معينه من ملفات PDF :
لو عندك ملف PDF وتبغى تحذف منهم بعض الصفحات افتح الملف اضغط في الزاوية اليسرى بيجيك هذا الخيار ( 1 من X ) اضغط على الصفحات الي تبغى تحذفهم واحذفهم
- اجمع بين ملفات PDF :
افتح ملف PDF الذي تبغى تدمجه في الزاوية اليسرى بتظهر عبارة ( 1 من X ) اضغط فوق الصفحة التي تبغى تدمجهم في الملف الآخر فيها واضغط فوق (إدراج من الملف)ثم حدد الملف الذي تبغى تدمجه !
- التوقيع على الوثائق :
لو تريد توقع مستند افتح ملف PDF واضغط فوق الرمز بقلم في الزاوية ثم اضغط على علامة + وحدد (إضافة توقيع).
- أضف نصًا إلى ملفات PDF :
لو كنت تبغى تضيف نص لـ ملفك اضغط رمز القلم ثم بتظهر لك خاصية كتابة النص
- علق الوثائق :
للتعليق على ملف PDF افتح الملف واضغط على رمز القلم في الدائرة هكذا بتقدر ترسم وإضافة الأشكال
- التعاون في الملفات :
افتح ملف PDF واضغط على زر المشاركة ، ثم حدد مشاركة او تعاون تحت اسم الملف ، هكذا تقدر ترسل ملفك إلى مستخدمي iOS الآخرين والتعاون في إنشاء الملف
- دمج الصور في ملف PDF :
نذهب إلى المجلد الذي به الصور والتي نبغى ندمجهم ، نحدد على النقاط الثلاث في الزاوية اليسار ونضغط على ( تحديد ) بعدهم نحدد الصور التي نبغى ندمجهم
تطبيق Files أو الملفات موجود في كل جهاز شخص منا لكن فيه بعض المزايا متاكد البعض ما يعرفها تحت التغريدة بحط لكم المزايا الي بتطبيق الملفات ، فضل التغريدة وتابع السرد ❤️ pic.twitter.com/QqSjGCFKYO— محمد القرني (@iMgrni1) September 9, 2023