تعرف على مزايا تطبيق مدير الملفات Files

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حدد الخبير التقني محمد القرني، بعض مزايا تطبيق مدير الملفات، أو Files أو الملفات الموجود في كل جهاز .

وأضاف القرني، عبر حسابه في منصة إكس "هناك بعض المزايا متأكد البعض ما يعرفها، وإليكم بعض مزايا تطبيق الملفات كالتالي: اضافة اعلان



أهم مزايا تطبيق مدير الملفات



- مسح المستندات ضوئيًا :

قم بإنشاء ملفات PDF من الورق الفعلي عن طريق النقر على النقاط الثلاث في الزاوية واضغط فوق (مسح المستندات) بعد ذلك تقدر تمسح المستندات ضوئيًا باستخدام الكاميرا وحفظها بتنسيق PDF



- حذف صفحات معينه من ملفات PDF :

لو عندك ملف PDF وتبغى تحذف منهم بعض الصفحات افتح الملف اضغط في الزاوية اليسرى بيجيك هذا الخيار ( 1 من X ) اضغط على الصفحات الي تبغى تحذفهم واحذفهم



- اجمع بين ملفات PDF :

افتح ملف PDF الذي تبغى تدمجه في الزاوية اليسرى بتظهر عبارة ( 1 من X ) اضغط فوق الصفحة التي تبغى تدمجهم في الملف الآخر فيها واضغط فوق (إدراج من الملف)ثم حدد الملف الذي تبغى تدمجه !



- التوقيع على الوثائق :

لو تريد توقع مستند افتح ملف PDF واضغط فوق الرمز بقلم في الزاوية ثم اضغط على علامة + وحدد (إضافة توقيع).



- أضف نصًا إلى ملفات PDF :

لو كنت تبغى تضيف نص لـ ملفك اضغط رمز القلم ثم بتظهر لك خاصية كتابة النص



- علق الوثائق :

للتعليق على ملف PDF افتح الملف واضغط على رمز القلم في الدائرة هكذا بتقدر ترسم وإضافة الأشكال



- التعاون في الملفات :

افتح ملف PDF واضغط على زر المشاركة ، ثم حدد مشاركة او تعاون تحت اسم الملف ، هكذا تقدر ترسل ملفك إلى مستخدمي iOS الآخرين والتعاون في إنشاء الملف



- دمج الصور في ملف PDF :

نذهب إلى المجلد الذي به الصور والتي نبغى ندمجهم ، نحدد على النقاط الثلاث في الزاوية اليسار ونضغط على ( تحديد ) بعدهم نحدد الصور التي نبغى ندمجهم







