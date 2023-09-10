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تعرف على مزايا تطبيق مدير الملفات Files

برنامج مدير لملفات
تطبيق الملفات
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حدد الخبير التقني محمد القرني، بعض مزايا تطبيق مدير الملفات، أو Files أو الملفات الموجود في كل جهاز .
وأضاف القرني، عبر حسابه في منصة إكس "هناك بعض المزايا متأكد البعض ما يعرفها، وإليكم بعض مزايا تطبيق الملفات كالتالي:اضافة اعلان

أهم مزايا تطبيق مدير الملفات

- مسح المستندات ضوئيًا :
قم بإنشاء ملفات PDF من الورق الفعلي عن طريق النقر على النقاط الثلاث في الزاوية واضغط فوق (مسح المستندات) بعد ذلك تقدر تمسح المستندات ضوئيًا باستخدام الكاميرا وحفظها بتنسيق PDF

- حذف صفحات معينه من ملفات PDF :
لو عندك ملف PDF وتبغى تحذف منهم بعض الصفحات افتح الملف اضغط في الزاوية اليسرى بيجيك هذا الخيار ( 1 من X ) اضغط على الصفحات الي تبغى تحذفهم واحذفهم

- اجمع بين ملفات PDF :
افتح ملف PDF الذي تبغى تدمجه في الزاوية اليسرى بتظهر عبارة ( 1 من X ) اضغط فوق الصفحة التي  تبغى تدمجهم في الملف الآخر فيها واضغط فوق (إدراج من الملف)ثم حدد الملف الذي تبغى تدمجه !

- التوقيع على الوثائق :
لو تريد توقع مستند افتح ملف PDF واضغط فوق الرمز بقلم في الزاوية ثم اضغط على علامة + وحدد (إضافة توقيع).

- أضف نصًا إلى ملفات PDF :
لو كنت تبغى تضيف نص لـ ملفك اضغط رمز القلم ثم بتظهر لك خاصية كتابة النص

- علق الوثائق :
للتعليق على ملف PDF افتح الملف واضغط على رمز القلم في الدائرة هكذا بتقدر ترسم وإضافة الأشكال

- التعاون في الملفات :
افتح ملف PDF واضغط على زر المشاركة ، ثم حدد مشاركة او تعاون تحت اسم الملف ، هكذا تقدر ترسل ملفك إلى مستخدمي iOS الآخرين والتعاون في إنشاء الملف

- دمج الصور في ملف PDF :
نذهب إلى المجلد الذي به الصور والتي نبغى ندمجهم ، نحدد على النقاط الثلاث في الزاوية اليسار ونضغط على ( تحديد ) بعدهم نحدد الصور التي نبغى ندمجهم



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