تعرف على مخاطر الاشتراك في مواقع جديدة بحسابات فيسبوك وجوجل

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عندما تفكر في إنشاء حساب جديد لموقع ويب، فمن المحتمل أن يُتاح لك خيار استخدام حسابك الحالي على Facebook أو Google أو أي حساب آخر لتسجيل الدخول.

تُعرف هذه الطريقة عادةً باسم تسجيل الدخول الموحد (SSO) . يعد اتصال Facebook وGoogle من العروض الأكثر شيوعًا، لكن بعض الخدمات تضيف حسابات Apple و Twitter و LinkedIn أيضًا.





استخدام البريد الإلكتروني أفضل





الوصول إلى التفاصيل الشخصية



والسؤال هو، هل يجب عليك استخدام أحد هذه الحسابات الموجودة لتسجيل الدخول إلى هذا الموقع الجديد، أم الافضل إنشاء حساب جديد باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني؟يمكن أن تساعدك طريقة تسجيل الدخول الموحد على الاشتراك في خدمة جديدة بسرعة كبيرة، ومع ذلك، فهو يمنحك تحكمًا أقل في المعلومات التي تتم مشاركتها عند تنشيط الحساب.ويحتمل أن تشارك بيانات اعتماد الوسائط الاجتماعية الخاصة بك أشياء مثل عنوان بريدك الإلكتروني واسمك وصورة ملفك الشخصي مع التطبيق.وقد يتمكن من الوصول إلى المزيد من التفاصيل الشخصية مثل تاريخ ميلادك ورقم هاتفك، إن ما تتم مشاركته أو لا تتم مشاركته يعود في النهاية إلى سياسات الحساب الموجود مسبقًا.والحساب الذي تم الاشتراك فيه، يجب أن يوفر التطبيق نصًا يوضح ما تتم مشاركته أثناء عملية التسجيل.