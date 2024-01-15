تعرف على سعر أول نظارة واقع افتراضي من "أبل"

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تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، طرح نظارتها للواقع
الافتراضي (في آر) للبيع في الولايات المتحدة، أوائل شهر فبراير المقبل.
سعر بيع أول نظارة واقع افتراضي من "أبل"وحددت شركة "أبل" سعر 3449 دولارًا لبيع النظارة الواحدة، في حين
ستفتح باب الحجز المسبق يوم 19 يناير الجاري مع بدء تسليهما في 2 فبرير المقبل.
موعد طرح النظارة الجديدة خارج أمريكاويتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة، لكن أبل لم تحدد موعدًا
لهذه الخطوة أثناء إعلانها في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس)،
الذي ختم أعماله مؤخرًا.
استخدامات نظارة "أبل" للواقع الافتراضيوتعتقد "أبل" أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات
التعليم بمؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى، بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد.
إضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.