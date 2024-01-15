تعرف على سعر أول نظارة واقع افتراضي من "أبل"

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تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في آر) للبيع في الولايات المتحدة، أوائل شهر فبراير المقبل. اضافة اعلان





سعر بيع أول نظارة واقع افتراضي من "أبل"



موعد طرح النظارة الجديدة خارج أمريكا



استخدامات نظارة "أبل" للواقع الافتراضي



طريقة عمل النظارة في الواقع المعزز



وحددت شركة "أبل" سعر 3449 دولارًا لبيع النظارة الواحدة، في حين ستفتح باب الحجز المسبق يوم 19 يناير الجاري مع بدء تسليهما في 2 فبرير المقبل.ويتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة، لكن أبل لم تحدد موعدًا لهذه الخطوة أثناء إعلانها في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس)، الذي ختم أعماله مؤخرًا.وتعتقد "أبل" أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم بمؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى، بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد.إضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.يذكر، أن أبل كشفت للمرة الأولى عن هذا الجهاز في يونيو الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم، فيما يعرف بالواقع المعزز (أيه.آر).