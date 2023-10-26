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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرّف على تغييرات تحديث iOS 17.1 الذي أطلقته آبل

تحديث ايفون
ارشيفية
أ أ
أطلقت آبل تحديث iOS 17.1 لهواتف آيفون وiPadOS 17.1 لأجهزة آيباد رسمياً مع بعض المزايا الجديدة والعديد من الإصلاحات.

التحديث الجديد
وحسّنت آبل ميزة AirDrop لنقل الملفات في التحديث الجديد بإضافة خاصية "إكمال نقل الملفات عبر الإنترنت" لتتيح استمرار نقل الملفات بين الأجهزة عبر الإنترنت في حالة الابتعاد عن نطاق الإرسال السريع، كما توفر آبل خيارات تحكم جديدة لخاصية StandBy في إصدارات آيفون 14 و15.اضافة اعلان

وأضافت آبل عدة مزايا جديدة في تطبيق تشغيل الصوتيات "ميوزيك Music" ومنها القدرة على إضافة المقاطع والألبومات وقوائم التشغيل إلى المفضلة مع القدرة على فرزها في المكتبة الصوتية، إضافة إلى عرض اقتراحات في نهاية كل قائمة تشغيل استناداً إلى محتواها.

صلاحيات عدة
وحسب مواقع تقنية، يوفر تحديث iOS 17.1 العديد من الإصلاحات أبرزها تقليل مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر عن هواتف آيفون 12 حتى يتوافق مع المعايير القياسية المعتمدة من الجهات التنظيمية الفرنسية بعد طلب رسمي منها.

ويستهدف تحديث iOS 17.1 مشاكل أخرى مثل مشكلة عدم ظهور أسماء المتصلين أحياناً أثناء إجراء مكالمة أخرى، وتأخر استجابة لوحة المفاتيح، إضافة إلى تحسينات في خاصية اكتشاف الحوادث ومزامنة وقت الشاشة بين الأجهزة المختلفة.

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