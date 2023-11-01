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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على أهم مزايا تحديث تليجرام الجديد

تليجرام
تليجرام
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كشف تطبيق تليجرام عن تحديث جديد يقدم ميزات جديدة ومتقدمة للمستخدمين، موضحا أن هذه المميزات التي تم طرحها متاحة لمستخدمي Telegram Premium فقط.
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تغييرات مبتكرة


وتتضمن التحديثات العديد من التغييرات المبتكرة على ميزة الرد الأساسية، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا تنسيق شكل الاقتباسات وروابط الاخبار الأسعار، وفقاً لموقع gadgets360.

كما تلقت قصص تليجرام أيضًا بعض الترقيات الطفيفة مع الإصدار الأخير، حيث يمكن تحديد المستخدمين تخصيص ألوان الحساب بما في ذلك القنوات فوق مستوى معين،
في السابق، قدم التطبيق ملصقات تفاعلية وأوضاع الكاميرا المزدوجة من بين أشياء أخرى، وأكدت منصة التواصل الاجتماعي أنهم يعملون حاليًا على التحديث التالي.

وأكد تطبيق تليجرام أنه مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين اقتباس أجزاء معينة من أي رسالة والرد عليها، مما يجعل الردود أكثر دقة، للقيام بذلك، يتعين الضغط على الرسالة، ثم الضغط مع الاستمرار والسحب لتحديد النص المقصود واختيار اقتباس.

الرد على الرسالة


أيضا يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار الرد على رسالة من دردشة إلى أخرى - سواء كان ذلك بشكل خاص في الرسائل المباشرة، أو في الدردشات أو القنوات الجماعية الأخرى ذات الصلة.
كذلك يمكنك تحديد الرسالة التي تريد الرد عليها، ثم اختيار الرد في دردشة أخرى ثم تحديد الدردشة ذات الصلة، وإذا كان لدى المشاهدين/المستلمين حق الوصول، فيمكنهم فتح الرسالة في الدردشة الأصلية عن طريق النقر على الرد.

إلى جانب السماح للمستخدمين باقتباس جزء من النص، يتيح تليجرام الآن للمستخدمين أيضًا تنسيق أي علامات اقتباس.

طريقة كتابة الرسائل


يمكنك كتابة رسالة بالخط الغامق أو المائل وما إلى ذلك أو جزء من الرسالة التي تختار اقتباسها، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إضافة أكثر من اقتباس في الرد الواحد.

وفي حالة مشاركة رابط، يوفر لك تليحرام الآن استقلالية إضافية لتخصيص معاينة الرابط حسب تفضيلاتك، ويمكنك تغيير حجم الصورة المصغرة، وتحديد ما إذا كانت المعاينة ستظهر أعلى أو أسفل رسالتك، واختيار الرابط الذي تريد معاينته إذا قمت بإرفاق روابط متعددة في الرسالة، ويمكن للمستخدمين فتح الروابط من خلال النقر في أي مكان في قسم المعاينة.

وتتيح هذه التحديثات لمستخدمي Telegram Premium  تخصيص لون أو مجموعة ألوان لحسابهم، ةيُسمح أيضًا لقنوات المستوى 5 أو أعلى بالوصول إلى هذه الميزة.

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