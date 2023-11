تعرف على أسهل وأسرع طريقة لتسريع حاسوبك القديم (فيديو)

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح أفضل طريقة لتسريع جهاز الحاسب القديم لخمسة أضعاف سرعته الحالية.





تسريع الحاسب الآلي

مشكلة بطء الأجهزة

الملفات التى يجب محوها

وأوضح المقطع، أنه يمكن من خلال تركيب هارد جديد من نوع SSD والتي تساعد على تسريع الهارد والحفاظ على البطارية وتمنع استهلاك وسخونة الجهاز والبطارية.ووفقا للمقطع، يمكن تركيب هذه القطعة في أي جهاز حاسب آلي من خلال اي فرع لصيانة أجهزة الحاسب الآلي.ويؤكد الخبراء، أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بعد الاستخدام الكثير لها ومع الوقت تشهد بطئا شديدا، مما يجعل المستخدم يعاني كثيرا فى فتح الملفات، والتعامل مع الجهاز بشكل عام، وهذا يستغرق جهدا ووقتا طويلا، ويصاب المستخدم بحالة من الملل.وهناك بعض الخطوات البدائية التى قدمها موقع how to geek الأمريكي، التي يمكنها أن تسرع جهازك بشكل جيد فى وقت قليل دون الحاجة لتحميل برامج مجهولة المصدر أو اللجوء لمختص.- قم بفتح run من قائمة start واكتب بداخلها temp واضغط على ok- سيقوم بعد ذلك الجهاز بفتح ملف به عدد كبير من الملفات قم بتحديدها بالكامل وبعد ذلك امسحها.- قم بعد ذلك بالعودة وفتح run من جديد وبداخلها اكتب prefetch وبعد ذلكOk سيتم فتح ملف جديد، حدد أيضا كل ما فيه وقم بمسحه .وبعد ذلك قم بغلق الجهاز وفتحه مرة أخرى وستلاحظ الفارق فى السرعة الخاصة بالجهاز، لأن هذه الملفات كلما كثرت يثقل الجهاز ويكون بطيئا.