الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على أسهل وأسرع طريقة لتسريع حاسوبك القديم (فيديو)

حسابات التداول الإسلامية
حاسب
أ أ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح أفضل طريقة لتسريع جهاز الحاسب القديم لخمسة أضعاف سرعته الحالية.

تسريع الحاسب الآلي

اضافة اعلان

وأوضح المقطع، أنه يمكن من خلال تركيب هارد جديد من نوع SSD والتي تساعد على تسريع الهارد والحفاظ على البطارية وتمنع استهلاك وسخونة الجهاز والبطارية.
ووفقا للمقطع، يمكن تركيب هذه القطعة في أي جهاز حاسب آلي من خلال اي فرع لصيانة أجهزة الحاسب الآلي.

مشكلة بطء الأجهزة 



ويؤكد الخبراء، أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بعد الاستخدام الكثير لها ومع الوقت تشهد بطئا شديدا، مما يجعل المستخدم يعاني كثيرا فى فتح الملفات، والتعامل مع الجهاز بشكل عام، وهذا يستغرق جهدا ووقتا طويلا، ويصاب المستخدم بحالة من الملل.

وهناك بعض الخطوات البدائية التى قدمها موقع how to geek الأمريكي، التي يمكنها أن تسرع جهازك بشكل جيد فى وقت قليل دون الحاجة لتحميل برامج مجهولة المصدر أو اللجوء لمختص.

- قم بفتح run من قائمة start واكتب بداخلها temp واضغط على ok
- سيقوم بعد ذلك الجهاز بفتح ملف به عدد كبير من الملفات قم بتحديدها بالكامل وبعد ذلك امسحها.

الملفات التى يجب محوها



- قم بعد ذلك بالعودة وفتح run من جديد وبداخلها اكتب prefetch وبعد ذلك
Ok سيتم فتح ملف جديد، حدد أيضا كل ما فيه وقم بمسحه .

وبعد ذلك قم بغلق الجهاز وفتحه مرة أخرى وستلاحظ الفارق فى السرعة الخاصة بالجهاز، لأن هذه الملفات كلما كثرت يثقل الجهاز ويكون بطيئا.


اقرأ أيضا

سناب شات
6:31 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ميزة ثورية تصل لـ "سناب شات".. هكذا يمكن قراءة التسجيلات الصوتية

وزير التعليم يوسف البنيان
3:28 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبراني

اليد الكونية الشبحية
10:36 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ناسا تنشر صورًا مخيفة لـ "اليد الكونية الشبحية" في عمق الفضاء

واتساب 2
5:46 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

احذر منها.. حيلة تخترق حسابك على "واتساب" وبياناتك المصرفية

اقرأ أيضا

أسباب سخونة بطارية الهاتف.. وأفضل 8 حلول لحمايتها

واتساب يعلن عن خاصية جديدة لدعم أمان خصوصية المستخدمين

وثيقة تكشف مبلغا ضخما دفعته "جوجل" لمنافسيها للحفاظ على مكانة "كروم"

تعرف على أهم مزايا تحديث تليجرام الجديد

"انخفضت إلى 19 مليار دولار".. تر اجع كبير في القيمة السوقية لـ "X"

كلمات البحث

اقرأ أيضا

1898186-1639288310
3:25 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بمشاركة 120 دولة.. الرياض تستضيف أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني

شركة ميتا
10:40 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"ميتا" تخطط لإلغاء هذه الخاصة من فيسبوك وانستجرام

ساعة شاومي للأطفال
3:52 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

9 ميزات.. شاومي تعلن عن ساعة الأطفال الذكية الجديدة شاومي U1 Pro

تطبيق واتساب
2:10 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

واتساب يتيح إجراء مكالمات جماعية مع أكثر من 30 مشاركا.. طريقة التفعيل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزير المالية محمد الجدعان
8:49 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. ميزانية المملكة في الربع الثالث: الإيرادات 258 مليار ريال والمصروفات 294 مليار

حساب المواطن
7:58 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

اشتركوا في عقد إيجار موحد.. هل يصح تسجيلهم منفردين في حساب المواطن؟

الامن العام1
7:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد حوادث سطو بالرياض.. الإطاحة بلصوص جُدد في سرقة منازل بمكة

أمطار المملكة
6:22 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

برد على الرياض.. وأمطار غزيرة بالدمام وشمال رماح

ا
5:54 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

في اللحظة الأخيرة.. مشهد مرعب لنجاة قائد مركبة من السقوط في حفرة عميقة

أخبار السعودية
5:15 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. وزير التعليم يحذر من هذه العواقب والكشف عن موعد صرف ساند