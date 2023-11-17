تعرف على أسباب الصيام قبل إجراء التحاليل والفحوصات الطبية

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تعد الفحوص السنوية
مهمة ووقائية للجميع، وهي ليست مجرد مجموعة من الاختبارات الطبية، بل إنها توفر
فرصة للتواصل مع الطبيب المختص حول تاريخ العائلة الصحي وأسلوب الحياة الملائم وعن
أي مخاوف مرضيّة أخرى.
وتتيح للطبيب تحديد
المشاكل الصحية المحتملة لدى المريض عبر تقييم المعلومات التي يقدمها المريض
وتحليل نتائج فحوصه واتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية بهذا الخصوص
تحديد المشاكل الصحية
المحتملة
وتتطلب بعض الفحوص الطبية من الفرد الصوم لمدة 12 ساعة قبل إجراء الفحص، هذا يؤدي إلى الحصول على نتائج دقيقة، ما يساعد الطبيب على توضيح ما إذا كان الفاحص يعاني أمراضاً أو لا.