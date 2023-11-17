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تعرف على أسباب الصيام قبل إجراء التحاليل والفحوصات الطبية

فحوصات
الصيام قبل الفحوصات
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تعد الفحوص السنوية مهمة ووقائية للجميع، وهي ليست مجرد مجموعة من الاختبارات الطبية، بل إنها توفر فرصة للتواصل مع الطبيب المختص حول تاريخ العائلة الصحي وأسلوب الحياة الملائم وعن أي مخاوف مرضيّة أخرى.اضافة اعلان


تحديد المشاكل الصحية المحتملة

وتتيح للطبيب تحديد المشاكل الصحية المحتملة لدى المريض عبر تقييم المعلومات التي يقدمها المريض وتحليل نتائج فحوصه واتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية بهذا الخصوص
وتتطلب بعض الفحوص الطبية من الفرد الصوم لمدة 12 ساعة قبل إجراء الفحص، هذا يؤدي إلى الحصول على نتائج دقيقة، ما يساعد الطبيب على توضيح ما إذا كان الفاحص يعاني أمراضاً أو لا.


الصوم لمدة تتراوح ما بين 9 إلى 12

كما أن هناك بعض التحاليل الأخرى التي تتطلب الصوم، تشمل فحص الدهون في الدم وهو يتطلب الصوم لمدة 9-12 ساعة قبل الفحص للحصول على نتائج دقيقة.


فحص الحديد وفيتامين بـ 12

وفحص الكولسترول يتطلب الصوم لمدة 9-12 ساعة قبل الفحص للحصول على نتائج دقيقة، وفحص الحديد يتطلب الصوم لمدة 12 ساعة قبل الفحص للحصول على نتائج دقيقة، وفحص فيتامين ب12 يتطلب الصوم لمدة 6-8 ساعات قبل الفحص للحصول على نتائج دقيقة

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