تطوير أداة تشبه "شات جي بي تي" تساعد في الاكتشافات العلمية

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يعمل فريق من العلماء، على تطوير أداة "بوليماثيك" الشبيهة بـ "شات جي بي تي"، لاستخدامها في الأبحاث في العديد من المجالات العلمية.



أخطاء شات جي بي تي اضافة اعلان



ويوضح الخبراء، أنه من المعروف أن "شات جي بي تي" قد يعاني من بعض الأخطاء والافتقار للدقة في الكثير من الأحيان، لذا فإن العلماء يعملون على أداة "بوليماثيك" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي ستكون أكثر دقة.



ورقة علمية



وستستخدم الأرقام الفعلية بدلاً من الحروف، فيما أصدر أعضاء الفريق مؤخراً ورقة علمية توضح كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقاً على نطاق واسع أن تتطابق بسهولة مع نماذج الذكاء الاصطناعي المضبوطة بدقة لمهمة معقدة محددة أو تتفوق عليها، على سبيل المثال، محاكاة فيزياء تدفق السوائل المضطربة. بالمقارنة مع إنشاء نموذج من الصفر، فإن استخدام نماذج كبيرة تم تدريبها مسبقاً يمكن أن يوفر فوائد عديدة حتى لو لم تكن بيانات التدريب مرتبطة بالمشكلة.



نماذج جديدة



كذلك يتم حاليا تدريب معظم نماذج الذكاء الاصطناعي على حالة استخدام محددة، يقول الأعضاء العاملون في مشروع الذكاء الاصطناعي المتعدد الرياضيات، إن النموذج الجديد سيكون متعدد التخصصات حقاً، حيث سيتعلم من البيانات المتعلقة بمواضيع مختلفة مثل الفيزياء والكيمياء وعلم الجينوم والفيزياء الفلكية.



خبرات مختلفة



هذا ويضم فريق العلماء العاملين في هذا المشروع، خبراء في مجالات مختلفة مثل الرياضيات والذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب والفيزياء الفلكية والفيزياء من مؤسسة سيمونز ومعهد فلاتيرون وجامعة نيويورك ومختبر لورانس بيركلي الوطني وجامعة كامبريدج وجامعة برينستون، وفق صحيفة إنديان إكسبرس.

