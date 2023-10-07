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صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق واتساب يختبر ميزة الرموز السرية للمحادثات المقفلة

واتساب
واتساب
أ أ
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أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، اليوم السبت، العمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين رمز سري للمحادثات المقفلة.

واتساب يتيح ميزة جديدةاضافة اعلان

وأوضح موقع WABetaInfo، بأنه اكتشف أن لدى واتساب خططا لتزويد المستخدمين بميزة جديدة للسماح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، مما يوفر للتطبيق طبقة أخرى من الأمان.

وتابع بيان لتطبيق واتساب أن الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.23.21.9، والمتوفر عبر متجر (جوجل بلاي)، يتضمن هذه الميزة وبعض التفاصيل عنها.

الميزة ستتاح للجميع

ونشر تطبيق واتساب لقطة الشاشة وتظهر أن واتساب تعمل على صفحة جديدة للسماح للمستخدمين بإنشاء رمز سري لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، وسيكون متاحا في المستقبل وهو حاليا في فترة التجربة.

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