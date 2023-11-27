تطبيق سهل الاستخدام يُحسّن أداء ويندوز 10 و11

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من الأشياء التي دائمًا ما يحتاجها أي شخص أيًا كان مستوى أداء جهازه، الضبط الدائم للجهاز والعمل على الحصول على أقوى أداء ممكن. اضافة اعلان

ويعد من أبرز طرق تحسين الأداء هي استعمال برنامج متخصص في ذلك، وخاصة تطبيق iObit Uninstaller واحد من أفضل التطبيقات التي يمكنك استعمالها على جهاز الكمبيوتر الخاص.





تطبيق تحسين أداء ويندوز



مميزات التطبيق



متطلبات العمل



إزالة التطبيقات من ويندوز



تطبيق iObit Uninstaller هو تطبيق مجاني بالكامل للعمل على ضبط أداء ويندوز، وذلك عن طريق إزالة التطبيقات التي لا فائدة منها والتي تريد التخلص منها من جذورها بدون أن تترك أثرًا.التطبيق مستقر بما فيه الكفاية لتقديم تجربة تحسين أداء ويندوز للحصول على أفضل تجربة ممكنة على الجهاز.1ـ إزالة البرامج بشكل كامل: يزيل التطبيق جميع الملفات المتبقية للبرنامج بعد إزالته، بما في ذلك ملفات التسجيل والإعدادات والمكونات الإضافية.2ـ إزالة البرامج العنيدة: يمكن للتطبيق إزالة البرامج العنيدة التي لا يمكن إزالتها باستخدام أداة إلغاء التثبيت الافتراضية لنظام التشغيل Windows.3ـ إزالة البرامج المثبتة مسبقًا: يمكن للتطبيق إزالة البرامج المثبتة مسبقًا على الكمبيوتر، مثل البرامج التي تأتي مسبقًا مثبتة على أجهزة الكمبيوتر الجديدة.4ـ إدارة ملحقات المتصفح: يمكن للتطبيق إدارة ملحقات المتصفح، بما في ذلك إلغاء تثبيتها وحظرها.5ـ تحديث البرامج: يمكن للتطبيق تحديث البرامج المثبتة على الكمبيوتر تلقائيًا.6ـ مراقبة تثبيت البرامج: يمكن للتطبيق مراقبة تثبيت البرامج على الكمبيوتر وتسجيل التغييرات التي تحدث على النظام.7ـ تحسين أداء الكمبيوتر: يساعد التطبيق في تحسين أداء الكمبيوتر عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية وإصلاح أخطاء التسجيل.ـ نظام التشغيل: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP.ـ المعالج: 1 GHz Intel أو AMD.ـ ذاكرة الوصول العشوائي: 256 ميجابايت.ـ مساحة التخزين: 100 ميجابايت.ـ تحسين أداء ويندوز.ـ هناك عدة طرق لتحسين الأداء بناء على مميزات التطبيق المذكورة بالأعلى، بداية من إزالة البرامج بشكل كامل، إلى إزالتها بقوة بدون أن يكون لها أي أثر على الجهاز.ـ وتحديث البرامج والتعريفات المُثبتة للحصول على أفضل أداء ممكن، أو التخلص من الملفات بشكل دائم إن كنت تريد مسح ملفات موجودة على جهازك بشكل دائم.1ـ افتح التطبيق وسيفتح تلقائيًا على شاشة إزالة التطبيقات.2ـ اختر التطبيقات التي تريد مسحها.