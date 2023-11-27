الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق سهل الاستخدام يُحسّن أداء ويندوز 10 و11

ويندوز11
نظام التشغيل ويندوز
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

من الأشياء التي دائمًا ما يحتاجها أي شخص أيًا كان مستوى أداء جهازه، الضبط الدائم للجهاز والعمل على الحصول على أقوى أداء ممكن.اضافة اعلان
ويعد من أبرز طرق تحسين الأداء هي استعمال برنامج متخصص في ذلك، وخاصة تطبيق iObit Uninstaller  واحد من أفضل التطبيقات التي يمكنك استعمالها على جهاز الكمبيوتر الخاص.

تطبيق تحسين أداء ويندوز

تطبيق iObit Uninstaller هو تطبيق مجاني بالكامل للعمل على ضبط أداء ويندوز، وذلك عن طريق إزالة التطبيقات التي لا فائدة منها والتي تريد التخلص منها من جذورها بدون أن تترك أثرًا.
التطبيق مستقر بما فيه الكفاية لتقديم تجربة تحسين أداء ويندوز للحصول على أفضل تجربة ممكنة على الجهاز.

مميزات التطبيق

1ـ إزالة البرامج بشكل كامل: يزيل التطبيق جميع الملفات المتبقية للبرنامج بعد إزالته، بما في ذلك ملفات التسجيل والإعدادات والمكونات الإضافية.
2ـ إزالة البرامج العنيدة: يمكن للتطبيق إزالة البرامج العنيدة التي لا يمكن إزالتها باستخدام أداة إلغاء التثبيت الافتراضية لنظام التشغيل Windows.
3ـ إزالة البرامج المثبتة مسبقًا: يمكن للتطبيق إزالة البرامج المثبتة مسبقًا على الكمبيوتر، مثل البرامج التي تأتي مسبقًا مثبتة على أجهزة الكمبيوتر الجديدة.
4ـ إدارة ملحقات المتصفح: يمكن للتطبيق إدارة ملحقات المتصفح، بما في ذلك إلغاء تثبيتها وحظرها.
5ـ تحديث البرامج: يمكن للتطبيق تحديث البرامج المثبتة على الكمبيوتر تلقائيًا.
6ـ مراقبة تثبيت البرامج: يمكن للتطبيق مراقبة تثبيت البرامج على الكمبيوتر وتسجيل التغييرات التي تحدث على النظام.
7ـ تحسين أداء الكمبيوتر: يساعد التطبيق في تحسين أداء الكمبيوتر عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية وإصلاح أخطاء التسجيل.

متطلبات العمل

ـ نظام التشغيل: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP.
ـ المعالج: 1 GHz Intel أو AMD.
ـ ذاكرة الوصول العشوائي: 256 ميجابايت.
ـ مساحة التخزين: 100 ميجابايت.
ـ تحسين أداء ويندوز.
ـ هناك عدة طرق لتحسين الأداء بناء على مميزات التطبيق المذكورة بالأعلى، بداية من إزالة البرامج بشكل كامل، إلى إزالتها بقوة بدون أن يكون لها أي أثر على الجهاز.
ـ وتحديث البرامج والتعريفات المُثبتة للحصول على أفضل أداء ممكن، أو التخلص من الملفات بشكل دائم إن كنت تريد مسح ملفات موجودة على جهازك بشكل دائم.

إزالة التطبيقات من ويندوز

1ـ افتح التطبيق وسيفتح تلقائيًا على شاشة إزالة التطبيقات.
2ـ اختر التطبيقات التي تريد مسحها.

اقرأ أيضا

انستجرام
1:50 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

إنستجرام في ورطة.. غرامة كبيرة بسبب استغلال بيانات الأطفال

سناب شات
12:34 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

بخطوات سهلة.. كيف تعرف من يراقبك أو يتابعك في سناب شات

واتساب 2
9:33 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

إظهار معلومات الملف الشخصي.. ميزة جديدة في واتساب (فيديو)

عدم حفظ الأسماء في الأندرويد
4:28 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

7 حلول لمشكلة عدم حفظ الأسماء في الأندرويد

اقرأ أيضا

بسبب خطر الحريق.. شركة عملاقة تسحب بنوك الطاقة من الحاسوب "يو.إس.بي.سي"

أسباب تمنع هواتف آيفون من الرنين أثناء استقبال مكالمات واتساب

خاصية جديدة في سناب شات،، قد تسبب مشاكل لدى البعض (فيديو)

6 إجراءات تزيد من عمر بطارية هاتفك

فيفو تطلق هاتف Y12 من الفئة الاقتصادية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أبل وهواوي
8:09 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

سقوط "أبل" أمام "شاومي وهواوي" في يوم العزاب

شركة أبل
2:47 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

براءة اختراع جديدة من آبل بهواتف آيفون.. ماذا عن شاشات الخصوصية؟

انستجرام
9:32 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

لجميع المستخدمين.. إنستجرام يطلق ميزة ريلز العامة

سناب شات
6:48 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

مختص تقني يكشف خطورة مشاركة الشاشة في "سناب شات"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التطعيم ضد الأنفلونزا
10:02 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الصحة": يجب القيام بهذا الأمر فورًا في حال عدم توافر مواعيد بتطبيق صحتي

السعال
9:54 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

من كوفيد إلى حالة أكثر خطورة.. كيف تتخلص من السعال المزعج؟

الدفاية 4
9:42 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

الدفايات الكهربائية.. منفعة واحدة و9 مخاطر قاتلة

الطلاب في المدارس
9:06 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 معلومات مهمة للطلاب والمعلمين عن الفصل الدراسي الثاني

سيارات
8:29 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل وبالتفصيل.. خطوات طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية

سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة
7:35 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

هيئة المنافسة تطلق خدمة عدم ممانعة لتسجيل وكالة السيارات الإضافية