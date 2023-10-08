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صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي يتصدر"آب ستور"

آب ستور
آب ستور
أ أ
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تصدر تطبيق تحرير الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إي.بي.آي.كيه (إيبيك) متحر آب ستور الإلكتروني على إعتبار أنه أكثر التطبيقات تنزيلًا.اضافة اعلان
ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء "ألبوم صور" خاصة بهم مستوحاة من أجواء تسعينيات القرن العشرين.


كيفية عمل التطبيق

ويعمل التطبيق إيبيك من خلال السماح للمستخدمين بتحميل سلسلة من الصور الذاتية "سيلفي" ثم يستخدمها التطبيق لتوليد ألبوم صور تقدم المستخدم في أوضاع مختلفة وبأشكال وقصات شعر متنوعة.
يذكر أن شركة "سنو كوربوريشن" الموجود مقرها في نيويورك، هي التي طورت تطبيق أيبيك؛ وخلال الأسابيع الأخيرة حقق التطبيق نجاحًا هائلًا على متجر "آب ستور".
وأصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا على المتجر الذي يعمل مع أجهزة آبل الذكية مثل هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.


المركز 37 على بلاي ستور

في المقابل يحتل التطبيق المركز رقم 37 على المتجر الإلكتروني بلاي ستور للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من جوجل.


4 مليون تنزيل منذ أغسطس

وبحسب بيانات شركة دراسات السوق آب توبيا تم تنزيل إيبيك 3.92 مليون مرة منذ طرحه في أغسطس 2021، منها 7.4 مليون مرة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك بدأ التطبيق يحقق شعبية واسعة يوم 19 سبتمبر الماضي ثم استمر انتشاره الهائل في الأيام العشرة التالية.


السوق الهندية الأكبر

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن السوق الهندية هي الأكبر بالنسبة لتطبيق أيبيك، في حين تحتل الولايات المتحدة المركز السادس بالنسبة للتطبيق.


7 ملايين دولار عائدات التطبيق

وتقول شركة داتا دوت أيه.آي لدراسات السوق إنه تم تنزيل التطبيق 82 مليون مرة، وحققت الشركة المطورة عائدات بلغت 7 ملايين دولار من التطبيق.
وهذه أول مرة يصل فيها التطبيق إلى قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا في الولايات المتحدة بحسب بيانات شركة داتا دوت أيه.أي.

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