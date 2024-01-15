تشحن في 10 دقائق.. تعرف على مميزات بطارية الحالة الصلبة الجديدة

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أطلقت شركة آدن إنرجي الأمريكية، المنبثقة عن جامعة هارفارد، تكنولوجيا بطارية الحالة الصلبة الجديدة لتخزين الكهرباء، في محاولة منها للاستغناء عن الوقود الأحفوري. اضافة اعلان





بطارية جديدة تعمل لمدة 6 آلاف دورة



السيراميك بدلاً من السائل في بطاريات الحالة الصلبة



التغلب على حركة الأيونات



التحديات والفرص لبطاريات الحالة الصلبة



وتعمل بطارية الحالة الصلبة الجديدة هذه لمدة 6 آلاف دورة شحن، وتستغرق 10 دقائق فقط لإعادة الشحن، وهو مقدار الوقت نفسه الذي يستغرقه ملء خزان السيارة بالبنزين.وتراهن شركة آدن إنرجي على أن العمر الطويل للبطارية سيساعد في جعل السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة، وفقًا لمنصة "الطاقة".تمثّل تقنية تخزين الطاقة في الحالة الصلبة الجديدة التطور الكبير التالي، إذ يُستعمل فيها البوليمر أو السيراميك عالي التقنية أو بعض المواد الصلبة الأخرى بدلًا من السائل الموجود في بطاريات الليثيوم.وعلى الرغم من أن تحريك أيونات الليثيوم عبر مادة صلبة يُعدّ أمرًا صعبًا، فإن المردود يتمثل في مدى أطول وأوقات شحن أسرع.وتعد شركة آدن إنرجي واحدة من بين العديد من مبتكري بطاريات الحالة الصلبة الساعية إلى التغلب على عقبة حركة الأيونات، وقد توصلت إلى حل لمشكلة تكوين التشعبات.وتعرّف التشعبات بأنها ناميات صغيرة تشبه نبات السرخس تتطور على أنودات (الأقطاب الموجبة) بطاريات الليثيوم أيون.وتتداخل هذه التشعبات مع أداء البطارية، وتزيد من خطر نشوب حريق، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.وبدأت شركة آدن إنرجي عملها في كلية جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد، إذ قامت مجموعة بحثية برئاسة الأستاذ المشارك، شين لي، بدراسة التحديات والفرص التي تمثّلها بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية.