"تشات جي بي تي" ليس صديقك.. خبراء يحذرون: لا تخبره بأسرارك

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حذر خبير في الذكاء الاصطناعي، الأشخاص من الثقة الزائدة في روبوت الدردشة الشهير «ChatGPT»، والحديث معه عن أسرار حياتهم أو عملهم أو تفضيلاتهم السياسية. اضافة اعلان





مشاركة أسرارك مع "تشات جي بي تي" أمر غير حكيم



التكنولوجيا تخبرك بما تريد سماعة



استخدام أسرارك في الإصدارات المستقبلية



100 مليون مستخدم لـ "تشات جي بي تي" أسبوعيًا



وقال مايك وولدريدغ، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، إن مشاركة الأسرار والبيانات الشخصية الخاصة مع «تشات جي بي تي» سيكون أمرًا غير حكيم على الإطلاق.وأكد على أن أي شيء يتم الكشف عنه لهذا الروبوت يمكن استخدامه في تدريب الإصدارات المستقبلية منه، وفق ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.كما أضاف، يجب على المستخدمين أيضًا ألا يتوقعوا أن يحصلوا على إجابات متوازنة لأسئلتهم واستفساراتهم؛ لأن التكنولوجيا ستخبرك بما تريد سماعه.وأشار خبير الذكاء الاصطناعي إلى أن الكثير من البشر يتوقعون من أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تظهر لهم التعاطف وتجيبهم عن أسئلتهم بالمنطق والوعي، مبينًا أن الذكاء الاصطناعي ليس لديه أي وعي أو تعاطف.وتابع «يجب أن يعلم الجميع أن أي شيء يقولونه لـ(تشات جي بي تي) سيستخدم في تدريب الإصدارات المستقبلية منه، وأنهم لن يتمكنوا من حذف أي معلومات أخبروه بها».وكشف متحدث باسم OpenAI، الشركة المطورة لـChatGPT في إبريل الماضي، «عملنا على إيقاف حفظ الدردشة، وبالتالي لن يتم استخدام المحادثات عند تعطيل سجل الدردشة لتدريب نماذجنا وتحسينها».وسبق أن أشارت OpenAI إلى أن هناك 100 مليون شخص حول العالم يستخدمون الروبوت الشهير كل أسبوع.