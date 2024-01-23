تسريب أكثر من 26 مليار حساب عبر الإنترنت.. كيف تكتشف اختراق بياناتك؟

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فيما وصف بأنه أكبر تسرب للبيانات في التاريخ، حذر خبراء الأمن السيبراني من اختراق 26 مليار حساب عبر الإنترنت.

وشملت التسريبات بيانات حساسة من مواقع شهيرة من بينها "إكس" و"دروبوكس" و"لينكد إن" على موقع غير آمن، وهو ما يقول الخبراء إنه قد يؤدي إلى "تسونامي من الجرائم الإلكترونية". اضافة اعلان





خرق هائل للبيانات



مدقق تسرب البيانات





قائمة بالمواقع



المواقع التي تعرضت للتسريبات



الخطر الأكبر



وأعلن باحثون من موقع "سايبر نيوز"، وبوب دياتشينكو، مالك موقع "سكيورتي ديسكفري"، أنهم اكتشفوا خرقًا هائلاً للبيانات.واكتشف الباحثون، أنه تم تخزين 12 تيرابايت من البيانات المخبأة في نسخة مفتوحة على مرأى من الجميع على الإنترنت.وتضمنت البيانات مليارات من مجموعات اسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى بيانات شخصية حساسة للغاية.وحذر الباحثون من أن مجموعة البيانات هذه يمكن أن تكون "خطيرة للغاية" في أيدي المجرمين.وأسهل طريقة للتحقق مما إذا كان هذا يتضمن أيًا من معلوماتك هو استخدام مدقق خرق البيانات مثل مدقق تسرب البيانات الخاص بموقع "سايبر نيوز"ولاستخدام هذه الأداة، ما عليك سوى إدخال رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني في شريط البحث والنقر فوق "التحقق الآن".وقال مانتاس ساسناوسكاس، رئيس قسم الأبحاث الأمنية في الموقع لصحيفة "ديلي ميل"، إن الفريق يعمل على التأكد من أن الأداة تتضمن جميع السجلات في الاختراق الجديد.وأوضح أن أكثر من 70 في المئة من السجلات التي تم تسريبها بسبب خرق قنبلة MOAB تم تسجيلها بالفعل على الأداة. ولأن القنبلة عبارة عن مزيج من الخروقات التاريخية والمواد الجديدة، فإن حوالي ثلث البيانات المسربة فقط لم يتم نشرها مسبقًا.وهذا يعني أن مدقق تسرب البيانات سيستمر على الأرجح في إظهار ما إذا كانت بياناتك قد تم تضمينها في الاختراق الأخير.ويقوم ساسناوسكاس وفريقه حاليًا بفرز الـ 30 في المئة المتبقية من التسريبات الجديدة لمعرفة الحسابات التي تم اختراقها.وإذا كنت قلقًا بشكل خاص بشأن حسابك في موقع معين، فقد أنشأ "سايبر نيوز" أيضًا قائمة قابلة للبحث بالمواقع التي تأثرت.وقد تتمكن أيضًا من معرفة أن الحساب قد تم اختراقه إذا بدأت في ملاحظة نشاط مشبوه على أي من حساباتك.ويمكن أن يكون تلقي إشعارات تسجيل الدخول من أي من حساباتك التي لا تعرفها إشارة إلى أن شخصًا ما قد حصل على حق الوصول.وبالنظر إلى حجم الاختراق، حذر ساسناوسكاس من أنك متأثر بشكل شبه مؤكد.ويتوقع الباحثون أن يحتوي هذا الاختراق على أكثر من 15.5 مليار كلمة مرور فريدة ومجموعات حسابات من 3386 موقعًا مختلفًا - أكثر من 20 منها أصدرت مئات الملايين من السجلات.ويأتي أكبر تسرب من تطبيق QQ التابع لشركة "تينسنت"، وهو تطبيق مراسلة صيني شهير يحتوي على 1.5 مليار سجل في الاختراق.وأكبر التسريبات الأخرى جاءت من موقع "ماي سبيس" (360 مليونًا)، و(281 مليونًا) من "إكس"، و251 مليونًا من "لينكد إن" و(220 مليونًا) من "أدلت فريند فايندر".وصرح جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي لشركة "إيست" بأنه يجب على الأشخاص التصرف على افتراض أن حساباتهم قد تعرضت للاختراق.والخطر الأكبر هو أن المتسللين يمكنهم التحكم في حساب واحد واستخدامه للوصول إلى الحسابات الأخرى المملوكة لنفس الشخص.وقال مور: "لسوء الحظ، لا يزال العديد من الأشخاص يعيدون استخدام كلمات المرور المفضلة لديهم عبر مواقع متعددة، مما يجعل هذا النوع من الشواطئ ينتشر بشكل أفقي وبسرعة كبيرة بالفعل".وتابع: "لذلك، يجب على الأشخاص استغلال هذا الإعلان كفرصة لجعل كلمات المرور الخاصة بهم فريدة من نوعها، ولكن أيضًا لإضافة مصادقة متعددة العوامل إلى حساباتهم".وحذر مور أيضًا من أنه حتى الحساب القديم الذي لم تعد تستخدمه إذا تعرض للاختراق يمكن أن يتعرض لسلسلة من الهجمات الأكثر خطورة.وأوضح: "يمكن للمجرمين أن يفعلوا الكثير من خلال الوصول إلى الحسابات التي قد توجد بها بيانات شخصية أخرى مثل عنوان المنزل أو رقم الهاتف".