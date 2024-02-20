تسريبات حول أبرز مميزات هاتف "آيفون 16" (صور)

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ظهرت تسريبات حول تصميم الهاتف الذكي القادم لشركة "ابل" – آيفون 16- والذي من المرجح أن يعرض للجمهور في مؤتمرها السنوي خلال الخريف المقبل.





عدسات الكاميرا في آيفون 16



ووفقًا لأحدث الصور المسربة، فإن عملاق التكنولوجيا يجري تغييرًا جذريًا على عدسات الكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف القادم.وتظهر الصور أن الإصدار المرتقب من "آيفون 16" سيحتوي على عدستين للكاميرا مرتبة عموديًا، وليس قطريًا كما هو الحال في "آيفون 15".

وعلى الرغم من أن شركة أبل لم تؤكد ذلك، إلا أن تغيير التصميم قد يكون له علاقة بسماعة الرأس "فيجن برو" الجديدة البالغ قيمتها 3500 دولار.

ويقال أيضًا أن شركة أبل تقوم بإعداد أول هواتفها القابلة للطي على الإطلاق، وإن كان من غير المرجح أن يظهر هذا العام، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن شركة "أبل" علّقت مشروع تطوير هواتف آيفون القابلة للطي، بعد أن فشلت شاشات مورديها في اجتياز معايير الاختبار الصارمة الخاصة بالشركة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام صينية.





كاميرا هاتف آيفون 16



سماعة فيجن برو الجديدة



4 إصدارات مختلفة من آيفون 16



وكشف ماجين بو، أحد مستشاري شركة "أبل"، والذي ينشر بانتظام أخبارًا حول منتجات شركة التكنولوجيا العملاقة عن التفاصيل المتعلقة بكاميرا هاتف آيفون 16.وقال : "يبدو أن هذه هي وحدة الكاميرا الجديدة لجهاز آيفون 16، كما ترون تم تأكيد الوضع الرأسي".وعندما سئل عما إذا كانت الفجوة بين العدستين "صغيرة حقًا"، أجاب: "لاأستطيع أن أقول أي شيء على وجه اليقين".ومنذ إصدار آيفون 13 في عام 2021، أصبحت عدستا وحدة الكاميرا الخلفية في طرازات آيفون القياسية متواجهتين قطريًا.وعندما طرحت شركة "أبل"، تغيير التصميم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، افترض العديد من المعجبين أن الهدف من ذلك هو توفير مساحة أكبر لمكونات داخلية أكبر.وتكهن آخرون بأنه كان مجرد تغيير جمالي وتكتيك تسويقي لحث الناس على شراء آيفون 13.ولسنوات طويلة، كانت إصدارات برو ماكس وبرو من "آيفون" تحتوي على ثلاث عدسات للكاميرا في محاذاة "السهم"، مع اثنتين على اليسار وواحدة على اليمين.ولكن منذ عام 2013، أصبحت الإصدارات القياسية (الأرخص) تحتوي على عدستين تواجهان بعضهما البعض قطريًا.ومن غير الواضح سبب عودة شركة أبل إلى محاذاة العدسة العمودية، لكن الأمر قد يكون متعلقًا بسماعة فيجن برو الجديدة.ومن المتوقع أن يتم دمج آيفون 16 بشكل وثيق مع الجهاز الجديد الذي يمكن ارتداؤه، والذي يقدم التطبيقات أمام أعين المستخدم.وفقاً لما ذكره موقع "BGR"، تريد شركة أبل أن تقوم جميع أجهزة آيفون الخاصة بها بتصوير "فيديو مكاني" يمكن تشغيله على "فيجن برو"، لكن هذا يتطلب إعداد كاميرا رأسية.ومن المتوقع أن يتم إصدار آيفون 16 في أربعة إصدارات مختلفة – آيفون 16 (الطراز القياسي)، وآيفون 16 بلس، وآيفون 16 برو ، وآيفون 16 برو ماكس.ووفقًا لموقع MacRumours ، فإن حجم شاشة طرازي برو – الخيارين الأكثر تكلفة – سوف يصبح أكبر مقارنةً بمميزات آيفون 15.وسيزيد حجم الشاشة في طراز برو من 6.1 بوصة إلى 6.3 بوصة، بينما سيرتفع حجم شاشة برو ماكس من 6.7 بوصة إلى 6.9 بوصة.وفي الوقت نفسه، فإن "زر الإجراء" - الزر الصغير الموجود فوق عناصر التحكم في مستوى الصوت الموجودة على حافة الهاتف – سيتم تفعيله في جميع طرازات آيفون 16 الأربعة.وفي آيفون 15، حصل طرازا برو فقط على زر الإجراء، بينما احتفظ الطرازان القياسي وبلس بمفتاح كتم الصوت من السنوات السابقة.ويشاع أيضًا أن شركة أبل ستقدم الكاميرا الأمامية "المثقوبة" - وهي ميزة توجد عادةً في هواتف أندرويد.ويقال أيضًا إن الشركة تعمل على خط من الهواتف القابلة للطي، بعد سنوات من إطلاق أقرب منافسيها سامسونج للهواتف القابلة للطي لأول مرة.