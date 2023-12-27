الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"تسرق أموالك في لحظات".. مختص تقني يحذر من روابط منتشرة على تليجرام

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تلجرام
أ أ
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حذر المختص التقني سالم الحربي من روابط منتشرة على تطبيق "تليجرام" يتم استخدامها في سحب البيانات الخاصة بالعميل.

تحذير من روابط على تلجرام تسحب جميع معلومات الجهاز:اضافة اعلان


وأضاف في مقطع فيديو: "هناك روابط تنتشر في التلجرام بمجرد الضغط عليها تسحب جميع البيانات من جهازك".

وتابع: "لا تضغطوا على روابط في تلجرام من أشخاص لا تعرفونهم".

وعلى الرغم من أن تطبيقي تلجرام وسيجنال يمكن أن يؤمنا خصوصية أكبر للمستخدمين، إلا أن الخبراء يوصون بإجراء بعض التغييرات على إعدادات التطبيقين لتعزيز الأمان والخصوصية.
وفيما يلي أهم هذه التعديلات، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

تلغرام

- قم بتنشيط "التحقق بخطوتين" على حسابك من خلال التوجه إلى الإعدادات> الخصوصية والأمان ثم إضافة كلمة مرور.
- تعمق مرة أخرى في قسم الخصوصية والأمان وحدد خيار جهات الاتصال التي يمكنها التواصل معك، وحدد أيضاً من يمكنه رؤية ملفك الشخصي، وحالتك (متصل أو غير متصل)، وكذلك آخر مرة اتصلت فيها بالتطبيق. وفي قائمة الإعدادات هذه، يمكنك أيضًا اختيار من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.
- أضف رمز قفل، فهذا يمنع أي شخص من التطفل على محادثاتك برقم تعريف شخصي منفصل لإلغاء تأمين تلغرام.
- ستحتاج أيضًا إلى استخدام الدردشات السرية، حيث تضمن هذه الميزة تشفير محادثاتك من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص التطفل على رسائلك أو صورك أو مستنداتك. لبدء محادثة سرية، توجه إلى المحادثة العادية مع جهة الاتصال الخاصة بك، وانقر على النقاط الثلاث على أندرويد أو زر المزيد على آيفون ثم حدد بدء محادثة سرية.
- تفعيل التدمير الذاتي: خيار جذاب غير متوفر على واتس أب، وهو يضيف إمكانية تدمير جميع الرسائل بعد وقت قصير من عرضها، لذلك لا يمكن لأي شخص مراجعة سجل الدردشة الخاص بك.

سيغنال

- قم بتنشيط قفل التسجيل، حيث تم تصميم هذه الميزة لمنع أي شخص من الوصول إلى سجل محادثاتك في حالة أن حساب سيغنال الخاص بك قد سُرق أو تم الاستيلاء عليه.
- تشغيل قفل الشاشة، حيث يمنع ذلك أي شخص يحمل هاتفك الذكي من الدخول إلى محادثاتك، وذلك من خلال كلمة المرور أو ميزة التعرف على الوجه.
- أوقف تشغيل المعاينات، فهذا يمنع الرسائل الواردة من الظهور على شاشة القفل لجهاز آيفون أو أندرويد، حتى لا يتجسس الأشخاص القريبون منك على محادثاتك.
- تعطيل لقطات الشاشة خارج التطبيق.
- إذا كنت تستخدم نظام أندرويد فاجعل سيغنال تطبيق المراسلة الافتراضي للرسائل القصيرة، وهذا يعني أن أية رسائل يتم إرسالها في المستقبل ستنتقل افتراضيًا إلى هذا التطبيق، وهو أكثر أمانًا من الرسائل التقليدية المثبتة مسبقًا على هاتفك.



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