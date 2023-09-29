"تريند فيجن وان" تفوز بجائزة أفضل منصة لرصد التهديدات السيبرانية

أ أ

حققت منصة "تريند فيجن وان" المركز الثاني من بين 59 حلًا في مجال الكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها بشكل واسع، وذلك وفقاً لتقريرG2 Grid الصادر عن صيف 2023. اضافة اعلان

وأكدت شركة تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، تفوق منصتها "تريند فيجن وان" من خلال الإشادة الواسعة من قبل عملائها.





الأسواق المتوسطة والمؤسسات الكبرى





الاستجابة لاحتياجات الصناعة





إجراءات استباقية لحماية المؤسسات





الالتزام بقضية الابتكار



وحققت المنصة موقعًا رياديًا بين أبرز المنصات في القطاعات المتنوعة بما في ذلك الأسواق المتوسطة والمؤسسات الكبرى.وحصلت منصة "تريند فيجن وان" عدة جوائز مرموقة خلال صيف 2023، منها جائزة "أفضل محصلة نتائج إيجابية على مستوى المؤسسات"، و"البرنامج الأسهل استخدامًا على مستوى المؤسسات".وتأتي هذه الجوائز تتويجًا لالتزام "تريند مايكرو" بالابتكار واستجابتها المتميزة لاحتياجات الصناعة، مما جعلها تنال كذلك جائزتي "القائد الأفضل على مستوى القطاع" و"الرائد الأفضل في صيف 2023" المقدمة من G2 Grid.وحظيت المنصة أيضًا على تقدير خاص في دعم الشركات الصغيرة لتحصد في هذا السياق جائزة "النظام الأعلى أداءً".وفي ظل الارتفاع الملحوظ للتهديدات السيبرانية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تُمضي شركة "تريند مايكرو" قدمًا بإجراءات استباقية لحماية المؤسسات المحلية.وكشف تقرير الشركة السنوي للأمن السيبراني لعام 2022، الذي يحمل عنوان "إعادة ابتكار الاستراتيجيات الأمنية"، عن رصد الشركة وحجبها لأكثر من 870 مليون تهديد في المنطقة خلال السنة الماضية.وقد أكدت الجوائز التي حصلت عليها الشركة من "G2 Grid" التزامها الدائم بتحقيق هذا الهدف وتقديم الحماية الأمثل لعملائها.وذكر الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو قائلًا: "إن الجائزة التي حصلنا عليها من منصة G2 Grid تعكس رضا عملائنا وتبرز التزامنا بقضية الابتكار.وشدد على أن "منصة تريند فيجن وان" هي دليل على جهود الشركة المتواصلة لتقديم حلول متقدمة تواكب التطورات والمتغيرات السريعة التي يشهدها عالم الأمن السيبراني.يذكر أن منصة "تريند فيجن وان" هي منصة أمان سحابية تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في مساعدة المؤسسات على رصد التهديدات والتصدي لها بشكل أسرع وأكثر فعالية.