تراجع مبيعات الحواسيب الشخصية وأبل تفقد ربع حصتها في 3 أشهر

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انخفضت مبيعات الحواسيب الشخصية في جميع أنحاء العالم بنسبة 9% خلال الربع الثالث من العالم الحالي.

ويمثل هذا التراجع أدنى مستوى وصلت إليه في عامين، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث والاستشارات "جارتنر- Gartner". اضافة اعلان





"أبل" تخسر ربع حصتها في الأسواق





مبيعات "إتش بي" ارتفعت 6.4%





لينوفو في المرتبة الأولى بـ 25% من السوق





أسباب انهيار الطلب على الحواسيب





إغلاق مكاتب العمل والمدارس لمدة عامين



وسجلت "آبل" أكبر انخفاض بين شركات تصنيع الحواسيب الرئيسة، حيث انخفضت شحناتها بنسبة 24% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وفقًا لصحيفة "أرقام".وقالت "جارتنر" في تقريرها الصادر اليوم، إن مبيعات "إتش بي- HP " (رمز: HPQ) ارتفعت بنسبة 6.4%، وهي البائع الوحيد الذي حقق نموًا في الشحنات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.وحافظت "لينوفو- Lenovo" (رمز: 992) على مكانتها في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 25% من السوق العالمي.وبلغ إجمالي شحنات الشركات مجتمعة 64.3 مليون وحدة، مقارنة بـ 70.6 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.يرى الخبراء أن انهيار مبيعات الحواسيب الشخصية خلال الفترة الأخيرة، كان نتيجة تكتل عدة عناصر ضد هذه السوق، من حيث ارتفاع معدّلات التضخم التي تقف وراء ارتفاع أسعار مختلف المنتجات.وتتسبب بعدم قدرة الناس على تحمل المزيد من التكاليف غير ضرورية، ولذلك فهم عمدوا إلى تمديد دورة حياة الحواسيب الشخصية التي يمتلكونها دون تجديد.إضافة إلى أن بقاء مكاتب العمل والمدارس مغلقة لأشهر خلال عامي 2020 و2021 جعل الطلب التجاري على الحواسيب الشخصية قوياً جداً، حيث تحولت الحواسيب في تلك المرحلة إلى حل منشود للجميع.