الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع مبيعات الحواسيب الشخصية وأبل تفقد ربع حصتها في 3 أشهر

الحواسيب
الحواسيب الشخصية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

انخفضت مبيعات الحواسيب الشخصية في جميع أنحاء العالم بنسبة 9% خلال الربع الثالث من العالم الحالي.
ويمثل هذا التراجع أدنى مستوى وصلت إليه في عامين، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث والاستشارات "جارتنر- Gartner".اضافة اعلان


"أبل" تخسر ربع حصتها في الأسواق

وسجلت "آبل" أكبر انخفاض بين شركات تصنيع الحواسيب الرئيسة، حيث انخفضت شحناتها بنسبة 24% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وفقًا لصحيفة "أرقام".


مبيعات "إتش بي" ارتفعت 6.4%

وقالت "جارتنر" في تقريرها الصادر اليوم، إن مبيعات "إتش بي- HP " (رمز: HPQ) ارتفعت بنسبة 6.4%، وهي البائع الوحيد الذي حقق نموًا في الشحنات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.


لينوفو في المرتبة الأولى بـ 25% من السوق 

وحافظت "لينوفو- Lenovo" (رمز: 992) على مكانتها في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 25% من السوق العالمي.
وبلغ إجمالي شحنات الشركات مجتمعة 64.3 مليون وحدة، مقارنة بـ 70.6 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.


أسباب انهيار الطلب على الحواسيب

يرى الخبراء أن انهيار مبيعات الحواسيب الشخصية خلال الفترة الأخيرة، كان نتيجة تكتل عدة عناصر ضد هذه السوق، من حيث ارتفاع معدّلات التضخم التي تقف وراء ارتفاع أسعار مختلف المنتجات.
وتتسبب بعدم قدرة الناس على تحمل المزيد من التكاليف غير ضرورية، ولذلك فهم عمدوا إلى تمديد دورة حياة الحواسيب الشخصية التي يمتلكونها دون تجديد.


إغلاق مكاتب العمل والمدارس لمدة عامين

إضافة إلى أن بقاء مكاتب العمل والمدارس مغلقة لأشهر خلال عامي 2020 و2021 جعل الطلب التجاري على الحواسيب الشخصية قوياً جداً، حيث تحولت الحواسيب في تلك المرحلة إلى حل منشود للجميع.

اقرأ أيضا

تطبيق ماجنيفير
3:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"جوجل" تطلق تطبيقًا يُسهّل قراءة النصوص غير الواضحة

جوجل كروم
2:54 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بالخطوات.. طريق تعطيل ميزة تتبع الإعلانات المستهدفة الجديدة في جوجل كروم

واتساب وتليجرام
6:36 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الحربي يحذر من الشركات الوهمية للتوظيف على هذه التطبيقات (فيديو)

آيفون 15 برو ماكس
1:27 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ميزة في آيفون تحمي حسابك في آيكلاود (فيديو)

اقرأ أيضا

مايكروسوفت تخطط للكشف عن شرائح خاصة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا يعني ذلك؟

تدريبات مكثفة.. المملكة ترفع جاهزيتها للهجمات والحوادث السيبرانية

تطبيق تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي يتصدر"آب ستور"

"يوتيوب" يفتح أبواب الثراء أمام صناع المحتوى في 7 دول عربية

قمر اصطناعي يثير قلق علماء الفلك.. ما السبب؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تطبيق ثريدز 10:56 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

مفاجأة.. تطبيق "ثريدز" يحظر عمليات البحث عن فيروس كورونا

اقرأ أيضا

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
9:32 م السبت، 07 أكتوبر 2023

لا إعجابات.. إلغاء التفاعل مع التغريدات على "إكس" قريبًا

واتساب
8:27 م السبت، 07 أكتوبر 2023

تطبيق واتساب يختبر ميزة الرموز السرية للمحادثات المقفلة

مايكروسوفت
1:48 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

مايكروسوفت تطلق إصدار الويب الجديد من متجرها

امازون
12:06 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

أمازون تطلق أول أقمارها الصناعية للإنترنت إلى الفضاء.. تعرف على خدماته

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:43 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أسرتان إحداهما 6 أفراد والأخرى 14 يصرفان نفس الدعم.. حساب المواطن يوضح

قطعة-ارض-سكني
9:47 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

سكني يحدد 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة القروض

أهم 10
9:44 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب تغيير مقدار دعم حساب المواطن وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الراتب - ريال 0 عملة
9:04 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

فنجان القهوة
8:27 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

في بداية يوم جديد.. أفضل الوسائل التي تُحسّن مزاجك في الصباح

حساب المواطن (11)
7:58 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بعد ساعات من صرف الدفعة الجديدة.. حساب المواطن يكشف سبب التغيير في مقدار الدعم