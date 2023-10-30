تدمّر الثقة.. لا تثق في كل الفيديوهات والصور بسبب هذه التقنية

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أفقدت تقنية "التزييف العميق" ثقة الأشخاص في مصداقية الصور والفيديوهات، وخاصة التي يتم التقاطها في مناطق الحروب، وفقًا لما أكدته دراسة جديدة هي الأولى من نوعها في هذا الشأن. اضافة اعلان

وتقنية «التزييف العميق» هي عبارة عن برنامج إلكتروني يتيح للنّاس تبديل الوجوه، والأصوات، وغيرها من السمات لابتكار محتوى رقمي مزوّر.





نوع جديد من الأسلحة في الدعاية





استخدام لقطات ألعاب الفيديو





مؤسسات صحفية موثوق بها





خلق شخصيات جديدة تمامًا



خلق إرباك في المجتمع



وحللت الدراسة الجديدة، التي تحمل عنوان «نوع جديد من الأسلحة في الحرب الدعائية»، ما يقرب من 5 آلاف تغريدة على موقع "إكس" في الأشهر السبعة الأولى من .2022بهدف استكشاف كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى المزور بواسطة تقنية «التزييف العميق» عبر الإنترنت المتعلق بحرب روسيا وأوكرانيا.وسلط الباحثون التابعون لكلية كورك الجامعية بإيرلندا، الضوء على بعض الأمثلة لمقاطع الفيديو المزيفة خلال هذه الحرب، بما في ذلك استخدام لقطات ألعاب فيديو على أنها لقطات خاصة بالصراع.ووجدت الدراسة أن «التزييف العميق» قوّض ثقة أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جميع اللقطات الخاصة بالحروب والصراعات.ووفقًا للدراسة، فقد شمل ذلك الصور والفيديوهات الصادرة عن مؤسسات صحفية وإعلامية موثوق بها، حيث لم يعد الأشخاص يثقون بها كما كانوا من قبل.وأظهرت الدراسة أيضاً أن الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول مقاطع الفيديو المزيفة أسهمت أيضاً في تقويض الثقة في مقاطع الفيديو الحقيقية.وحذرت «وكالة الشرطة الأوروبية» (يوروبول)، العام الماضي من توسع استخدام تقنية «التزييف العميق».وقالت «يوروبول» إن القدرة على جعل أشخاص يظهرون على شبكة الإنترنت وهم يقولون أو يفعلون أشياء لم يفعلوها من قبل، يمكن أن يكون له تأثير مدمر في حال وقعت هذه التقنية في الأيدي الخطأ.وأضافت الوكالة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أن انتشار «التضليل الإعلامي والتزييف العميق سيكون له تأثير عميق على الطريقة التي ينظر بها الناس إلى السلطة ووسائل الإعلام».وأضافت أن «الخبراء يخشون من أن يؤدي هذا إلى وضع لا يملك فيه المواطنون حقيقة مشتركة، أو إلى خلق إرباك في المجتمع حول وسائل الإعلام التي يمكن الوثوق بها.وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن للمجرمين أيضاً استخدام تقنية «التزييف العميق» لابتزاز أشخاص عبر الإنترنت، خصوصاً القُصَّر منهم واستغلالهم في أمور غير أخلاقية.