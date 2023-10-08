تدريبات مكثفة.. المملكة ترفع جاهزيتها للهجمات والحوادث السيبرانية

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نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "تمرين الأمن السيبراني"
لرفع مستوى الجاهزية للهجمات والحوادث السيبرانية.
وتم ذلك بمشاركة المسؤولين المنتخبين وكبار مديري وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات في مقر الوكالة بسويسرا.
وبينت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار جهود الهيئة الدولية ومبادراتها في
دعم وتوحيد المساعي المشتركة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الدولي.
جهود الهيئة الدولية ومبادراتها
يأتي ذلك بعد نجاح تمرين الأمن السيبراني الذي نفذته في مايو الماضي على
هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 بمشاركة 40 دولة ومنظمة حول العالم.
القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023
1ـ رفع متسوى الجاهزية السيبرانية
أهداف التمرين:
2 ـ تبادل المعلومات والخبرات
3ـ اجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات.