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صحيفة تواصل الالكترونية

تدريبات مكثفة.. المملكة ترفع جاهزيتها للهجمات والحوادث السيبرانية

تدريب أمن سيبراني
تدريب أمن سيبراني
أ أ
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نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "تمرين الأمن السيبراني" لرفع مستوى الجاهزية للهجمات والحوادث السيبرانية.
وتم ذلك بمشاركة المسؤولين المنتخبين وكبار مديري وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات في مقر الوكالة بسويسرا.اضافة اعلان


جهود الهيئة الدولية ومبادراتها

وبينت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار جهود الهيئة الدولية ومبادراتها في دعم وتوحيد المساعي المشتركة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الدولي.


القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023

يأتي ذلك بعد نجاح تمرين الأمن السيبراني الذي نفذته في مايو الماضي على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 بمشاركة 40 دولة ومنظمة حول العالم.


أهداف التمرين:

1ـ رفع متسوى الجاهزية السيبرانية
2 ـ تبادل المعلومات والخبرات
3ـ اجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات.

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