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صحيفة تواصل الالكترونية

تحقق من موبايلك.. "واتساب" يتوقف عن أجهزة آيفون وأندرويد القديمة بهذا الموعد

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تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على بعض هواتف أندرويد وآيفون
أ أ
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من المنتظر أن يتوقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض هواتف أندرويد وآيفون الأقدم اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

أسباب توقف واتساباضافة اعلان

ووفقاً للمنصة فإن التطبيق يريد التركيز على تطوير ميزات جديدة للمستخدمين على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والتقدم التكنولوجي.
وفقاً للمذكرة الرسمية الخاصة بواتساب، «لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، ننظر كل عام إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والتي بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها.
وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على آخر التحديثات الأمنية، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب.

أسماء بعض الهواتف القديمة
تتضمن بعض الهواتف الذكية القديمة هواتف ذكية قديمة تعمل بنظام Android: مثل «نيكزس 7» و«آيفون 5» و«آيفون 5 سي» و«اركوس 53 بلاتينيوم».
و«جراند اس فليكس زد تي إي» و«جراند اكس كواد V987 زد تي إي» و«اتش تي سي ديزاير 500» و«هواوي التصاعدي»، و«هواوي التصاعدي D1» و«اتش تي سي وان».
و«سوني إكسبيريا زد» و«إل جي أوبتيموس جي برو» و«سامسونج جالاكسي نيكزس» و«موتورولا درويد رازر» و«سوني إكسبيريا S2» و«موتورولا شووم».
و«سامسونغ جالاكسي تاب 10.1» و«آسوس Eee» و«أيسر آيكونيا تاب A5003» و«اتش تي سي ديزاير اتش دي» و«إل جي أوبتيموس 2X» و«سوني إريكسون إكسبيريا آرك3».

إعلام المستخدمين
ويقوم «واتساب» بإعلام المستخدمين وتذكيرهم بترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام التطبيق قبل إنهاء الدعم.
ولكن بعد 24 أكتوبر الجاري، سيتوقف مطورو «واتساب» عن تقديم الدعم الفني والتحديثات، ما يعني أن نظام التشغيل الخاص بالجهاز لن يتلقى بعد الآن التحديثات التلقائية أو التصحيحات أو إصلاحات الأمان أو إصلاحات الأخطاء أو الميزات الجديدة.
إذا لم يتم تلقي التحديثات فسيظل نظام التشغيل يعمل، لكنه سيصبح هدفاً أسهل للمتسللين والبرامج الضارة، ومعظم الهواتف التي لن يدعمها واتساب، هي من الطرز القديمة.

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