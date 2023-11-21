تحذير من "سدايا" حول البيانات المسجلة على جهاز طفلك

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طالبت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بضرورة مراجعة البيانات المسجلة على جهاز طفلك أو الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم. اضافة اعلان





حملة لحماية بيانات الأطفال





إجازة منتصف العام الدراسي





المحافظة على خصوصية الأطفال





تطوير المهارات وتنمية التفكير





عدم نشر صور الأطفال على الإنترنت



وأطلقت الهيئة، حملة توعوية عن حماية البيانات الشخصية للأطفال، لتوعية الأسر بكيفية حماية بيانات الأطفال الشخصية، وعدم استغلالهم بأي شكل من الأشكال في المواقع الإلكترونية.جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل الذي يوافق يوم 20 نوفمبر بعنوان: لكل طفل.. كل حقوقه".وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع تمتع الأسر بإجازة منتصف العام الدراسي التي يقبل فيها الأطفال على استخدام الألعاب الإلكترونية، والدخول إلى التطبيقات الرقمية المرتبطة بشبكة الإنترنت.بالإضافة إلى المتاجر الإلكترونية، التي يقوم فيها بعض مطوري المواقع والتطبيقات وصانعي الأجهزة بتصميم وتطوير خدمات تستهدف الأطفال بشكل خاص، من خلال جمع ومعالجة بياناتهم الشخصية.وتأتي ضمن جهود سدايا في المحافظة على خصوصية الأطفال ومن في حكمهم، وحماية حقوقهم فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية بأي وسيلة كانت.واحترام الحقوق الأساسية للأطفال وفق ما نصت عليه الأنظمة المعمول بها، واتفاقيات حقوق الطفل لحمايتهم من الآثار السلبية المترتبة على معالجة بياناتهم بطريقة غير نظامية.وأكدت سدايا أهمية بعض هذه المواقع والتطبيقات ودورها التربوي، وفوائدها في تطوير المهارات وتنمية التفكير وبناء القدرات، وضرورة توعية الطفل بعدم الوصول لمواقع مشبوهة.وتحميل الملفات والألعاب من مصادر إلكترونية موثوقة فقط، ومراجعة الأسر البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم.وحذرت من نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعاب، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر؛ منعًا لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.وحذرت أيضًا من مشاركة الأطفال بياناتهم الشخصية أو بيانات أسرهم مع مواقع مجهولة، مثل: الاسم، أو موقع المنزل، أو الصور الشخصية، وعدم التجاوب مع الرسائل التي تصل للجهاز.