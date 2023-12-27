تحذير من رسائل تصيد تهاجم مستخدمي "آي كلاود"

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يحذر خبراء التقنية من انتشار رسائل تصيد تهاجم مستخدمي آبل "آي كلاود"، مؤكدين على أهمية عدم فتح أي روابط مشبوهة.





رسائل تصيد تهاجم مستخدمي آي كلاود اضافة اعلان



أهمية تغيير كلمة المرور



وفي هذا السياق، حذرت بوابة حماية المستهلك الألمانية، من انتشار رسائل تصيد تهاجم مستخدمي آبل "آي كلاود".أيضا أوضحت البوابة أن مستخدمي آبل يتلقون حالياً رسائل بريد إلكتروني من قبيل "سعة تخزين iCloud لديك ممتلئة. احصل على 50 غيغابايت مجاناً!"، محذرة من نقر مثل هذه الرسائل، لأنها مرسلة من قراصنة الإنترنت وليس من شركة أبل.ويحول النقر إلى مواقع مزيفة، تتيح للقراصنة سرقة بيانات الوصول "هوية آبل" إلى خدمة التخزين السحابي "آي كلاود" فحسب، وسرقة بيانات بطاقة الائتمان أيضاً.وعند الوقوع فريسة للقراصنة، يتعين تغيير كلمة مرور هوية آبل على الفور وإبلاغ البنك لإيقاف بطاقة الائتمان.وأوصت البوابة بتفعيل المصادقة ثنائية العوامل (2FA) لحماية هوية آبل، لمنع القراصنة من تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم، حتى إذا وقعت كلمة المرور في أيديهم.