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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من خوارزميات سناب شات.. قد تتسبب في إخفاء حسابك (فيديو)

سناب شات
سناب شات
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حذر الخبير التقني سالم الحربي مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات من خوارزميات التطبيق الحديثة والتي قد تتسبب في غلق وإيقاف الحساب نهائيا.
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خوارزميات سناب شات


وقال الحربي، عبر حسابه في منصة إكس "انتبهوا من خورزميات سناب شات الحديثة  راح قد تتسبب في إخفاء حسابك".
وأضاف "المستخدم قد يرتكب بعض الأخطاء، ومنها القيادة في السيارة أو عمل إعلانات متكررة على المقاطع، بالإضافة إلى تكرار التصوير في السيارة، كلها أخطاء قد تتسبب في إخفاء حسابك".

تحذير من أداة سناب الذكية


يحذر خبراء التقنية من خطورة أداة سناب شات الذكية، حيث تعرض خصوصية الأطفال للخطر.
وفي هذا السياق، أصدر مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إشعاراً تنفيذياً أولياً لشركة "سناب إنك"، مالكة تطبيق "سناب شات"، بخصوص الأداة الذكية الذي تمتلكها الشركة.
الشركة أغفلت تقدير الأخطار

وتضمن الإشعار أن الشركة أغفلت تقدير الأخطار التي قد تؤثر على الخصوصية من جانب أداة "My AI" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت الجهة المراقبة في بيان أصدرته أمس الجمعة. إذا تم إصدار إشعار نهائي، فقد يتعين على منصة وسائل التواصل الاجتماعي أن تتوقف عن معالجة البيانات المتعلقة بالروبوت.

فشل مثير للقلق


وأوضح المفوض المعلوماتي جون إدواردز: "تشير النتائج المؤقتة لتحقيقنا إلى فشل مثير للقلق من قبل سناب في التعرف وتقييم الأخطار المتعلقة بالخصوصية للأطفال والمستخدمين الآخرين قبل إطلاق 'My AI'" وذلك وفقاً للبيان.
من جهتها، أكدت شركة سناب شات أنها تدرس بعناية قرار مكتب مفوض المعلومات.

وأوضح متحدث باسم سناب في بيان لوكالة "بلومبرغ": "نحن ملتزمون بحماية خصوصية مستخدمينا. خضعت 'My AI' لعملية استعراض قانونية وخصوصية دقيقة قبل أن تكون متاحة للجمهور على نطاق واسع".
واستخدمت "My AI" التي تُعرف نفسها بـ "الصديق الافتراضي داخل سناب شات" لمساعدة الشركة في تنويع مصادر إيراداتها من خلال الاشتراكات المدفوعة.

أيضا تم تقديم أداة "My AI" لمشتركين مميزين في بريطانيا في فبراير وبدأت في تقديمها لجميع مستخدمي سناب شات البريطانيين في إبريل.
ويوضح الخبراء، أنه يتم تشغيل أداة سناب الذكية بتقنية ChatGPT من OpenAI Inc. وكانت أول أداة ذكاء اصطناعي توليدي مثل هذه على منصة رئيسية للرسائل متاحة في المملكة المتحدة.


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