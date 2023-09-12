تحذير لمرتدي الساعات الذكية من مخاطر البكتيريا الضارة

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عثر فريق من الباحثين من جامعة فلوريدا أتلانتيك على المكورات العنقودية والإشريكية القولونية والزائفة، على أساور الساعات الذكية. اضافة اعلان

واكتشف الباحثون من خلال النظر إلى 20 سوارًا مختلفًا للساعات الذكية، أن 95 في منها كان ملوثًا ببكتيريا محتملة ضارة يمكن أن تؤدي إلى العدوى والمرض.





مسببات الأمراض



سوار الساعة الذكية



المكورات العنقودية



الإشريكية القولونية



الزائفة



وقال عالم الأحياء نواديوتو إيسيوبو: "حتى بأعداد منخفضة نسبيًا، فإن مسببات الأمراض هذه ذات أهمية للصحة العامة".وأوضح أن البكتيريا لديها القدرة على "التأثير بشكل كبير على صحة المضيفين الذين يعانون من ضعف المناعة".وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "إن كمية وتصنيف البكتيريا التي وجدناها على الأساور تظهر أن هناك حاجة للتطهير المنتظم لهذه الأسطح".وينطبق هذا بشكل خاص على العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي المستشفيات الذين يتعاملون مع المرضى الضعفاء.وسلطت الدراسة الأخيرة الضوء على كيفية احتواء سوار الساعة الذكية على أنواع مختلفة من البكتيريا.وقال إيسيوبو: "قد توفر الأساور البلاستيكية والمطاطية بيئة أكثر ملاءمة لنمو البكتيريا، حيث تميل الأسطح المسامية والثابتة إلى جذب البكتيريا واستعمارها".وفي الوقت نفسه، كانت الأساور الفضية أو الذهبية أقل عرضة لانتشار البكتيريا عليها.وتبين أن رواد الصالة الرياضية هم الذين لديهم أعلى مستويات بكتيريا المكورات العنقودية على أساور ساعاتهم.وفي حين أن المكورات العنقودية يمكن أن تعيش دون ضرر على جلد الشخص، إلا أنها إذا دخلت في جرح، يمكن أن تؤدي إلى عدوى جلدية، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وتشمل علامات الإصابة بالمكورات العنقودية الجلدية ما يلي:-ظهور كتلة حمراء مؤلمة أو نتوء على الجلد.-سخونة واحمرار وتورم الجلد.-القروح والقشور أو البثور.-التهاب، احمرار الجفون أو العيون.وتحذر هيئة الصحة: "يمكن للبكتيريا العنقودية أيضًا أن تسبب التهابات أكثر خطورة، مثل تسمم الدم ومتلازمة الصدمة السامة".يمكن أن تؤدي عدوى الإشريكية القولونية إلى آلام في المعدة وإسهال دموي وفشل كلوي.وإذا تطورت العدوى إلى متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS)، على الرغم من أنها معدلة، فقد تكون مميتة.ويصيب هذا النوع من العدوى البكتيرية عادة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.ويمكن أن تؤدي العدوى إلى التهابات الجهاز التنفسي، والتهابات المسالك البولية، والتهابات داخل البطن، وغيرها الكثير.