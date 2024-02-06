تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني حول ثغرات أمنية في "أندرويد"

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا أمنيا طالب فيه بضرورة
إجراء التحديثات الأمنية على منتجات أندرويد.
تحديثات أمنية جديدة لأنظممة "أندرويد"وأشار المركز في بيان له على صفحته الرسمية في "إكس" إلى أن
أندرويد أصدرت التحديث الشهري لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.
وأوصى المركز بتحديث أجهزة أندرويد، حيث أصدرت توضيحا لهذها التحديثات عبر الرابط التالي: https://twitter.com/SAUDICERT/status/1754743418725515507/photo/1
تحذير أمني عالي من تغرات في منتجات جوجل وكان المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني قد أصدر تحذيرا أمنيا بضرورة إجراء
التحديثات الأمنية على منتجات جوجل.
وقال المركز إن جوجل قد اصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات الأمنية في منتجاتها.
وطالب المركز بضرورة تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت جوجل توضيحا لهذا التحديث عبر أداة:
https://twitter.com/SAUDICERT/status/1754735549154255016/photo/1
أهداف المركز الوطني
الإرشادي للأمن السيبراني:1ـ رفع مستوى
الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية.
2ـ اعتماد الخطط وتأسيس المنهجيات المتقدمة لرصد التحذيرات وتحليلها مع اعتماد التقنيات الحديثة وتطويرها باستمرار.
3ـ الإصدار الدوري للتحذيرات ومشاركة التنبيهات لحماية الأفراد والمنشآت والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني.
بناء قوى عاملة تتمتع بالمعرفة الكافية بالأمن السيبراني4ـ تشجيع المؤسسات
الحكومية والخاصة على بناء قوى عاملة تتمتع بالمعرفة الكافية بالأمن السيبراني،
بالإضافة لتطوير المعرفة السيبرانية للأفراد من خلال توفير الفعاليات وورش العمل.
5ـ التعاون وبناء الشراكات محلياً وعالمياً والاهتمام بالفعاليات والمؤتمــرات العالمية لتبادل الخبرات والمعلومات، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال التوعية بالأمن السيبراني لتفعيل البرامج التثقيفية التي تخاطــب مختلــف المســتويات.
6ـ نشر أفضل الممارسات للتعامل مع الثغرات الأمنية.